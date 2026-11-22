Επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πανικός προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) όταν αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά σε δρόμο έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Τύρναβο, στο ύψος της Γιάννουλης.

Η φωτιά ξέσπασε στο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις το απόγευμα με τους πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο με δύο οχήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο του onlarissa.gr, η πυρκαγιά στο ΙΧ σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο.

{https://youtu.be/XoXTtutx3jE?si=4uElyay3svW8LDHZ}

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος. Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2124532307348320429}