Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για την αλλαγή σκηνικού στον καιρό.

Χειμωνιάτικο πέπλο αναμένεται να πέσει σταδιακά αλλάζοντας την εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες καθώς απανωτά βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν διαδοχικές μεταβολές με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

Τα νεότερα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με απανωτά διαδοχικά ψυχρά κύματα με το πρώτο να έρχεται την ερχόμενη βδομάδα και να αλλάζει το κλίμα καλοκαιρίας, ενώ το δεύτερο αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η ένταση και η διάρκεια του βαρομετρικού χαμηλού δεν έχει αποσαφηνιστεί, ενώ μετά την πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της ερχόμενης βδομάδας πιθανότατα θα ακολουθήσει άνοδος που θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Τέλος, η δυτική Ελλάδα φαίνεται ότι θα δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο βροχοπτώσεων κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

«Η ατμόσφαιρα φαίνεται λοιπόν να προσανατολίζεται σταδιακά προς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, χωρίς όμως να λείπουν οι ενδιάμεσες, πρόσκαιρες θερμοκρασιακές ανακάμψεις», σημειώνει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού από τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, πιο «χειμωνιάτικες» θερμοκρασίες αναμένονται από το τέλος της εβδομάδας, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα φτάσει στη Δυτική Ελλάδα την ερχόμενη Πέμπτη (26/11).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός τη Δευτέρα (23/11)

Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί στρεφόμενοι σε δυτικούς βορειοδυτικούς, στα δυτικά 5 με 6 και στα ανατολικά 5 με 7, πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη 24/11

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βορειοδυτικά ορεινά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Αναμένεται εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Τετάρτη (25/11)

Την Τετάρτη (25/11) οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν, ενώ από το απόγευμα θα αρχίσουν να στρέφονται σε νοτιάδες από τα δυτικά. Αναμένονται λίγες τοπικές βροχές και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός την Πέμπτη (26/11)

Νέα επιδείνωση αναμένεται την Πέμπτη (26/11), καθώς ένα πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προβλέπεται να προσεγγίσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Οι βροχές και οι καταιγίδες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν από τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.