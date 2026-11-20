Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από το Σάββατο. Έρχονται βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Και σήμεραμ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα κατά την οποία οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στη δυτική Ελλάδα, κυρίως προς την οροσειρά της Πίνδου, οι συννεφιές θα συνοδεύονται από βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα. Μικρή πιθανότητα για λίγα φαινόμενα υπάρχει και στο βόρειο Αιγαίο, καθώς και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι επιμένουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ισχυρές εντάσεις, τοπικά. Το απόγευμα ο άνεμος θα στραφεί σε βορειοδυτικό, αρχίζοντας να μεταφέρει και πιο ψυχρές αέριες μάζες, κάτι που θα γίνει αισθητό το Σαββατοκύριακο. Ο νοτιοδυτικός άνεμος μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες και ανεβάζει περισσότερο τον υδράργυρο.

Το ξεκίνημα της ημέρας είναι θερμοκρασιακά ήπιο και θυμίζει άνοιξη. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στη βόρεια Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο υψηλότερα. Στα δυτικότερα και βορειότερα τμήματα η θερμοκρασία θα βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά, λόγω της επίδρασης των λίγων βροχών και των νεφώσεων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας μέχρι και αργά το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια, τις πρώτες βραδινές ώρες, θα έχουμε ένα πέρασμα από πιο οργανωμένες συννεφιές, οι οποίες δεν θα αφήσουν κάτι αξιόλογο στο πέρασμά τους. Οι άνεμοι θα πνέουν με ισχυρές εντάσεις στα πελάγη, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ανατολικά τμήματα του νομού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν ομίχλες. Οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Σταδιακά θα επικρατήσει και ο βαρδάρης, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι δύο πολύ καλές ημέρες, καθώς η ατμόσφαιρα δεν θα είναι τόσο βαριά. Θα επικρατήσει βορειοδυτικός άνεμος, θα μειωθούν τα ποσοστά της σχετικής υγρασίας και ταυτόχρονα θα υποχωρήσει ο υδράργυρος. Το βράδυ του Σαββάτου και το ξημέρωμα της Κυριακής, καθώς και το βράδυ της Κυριακής προς το ξημέρωμα της Δευτέρας, θα κάνει αρκετό κρύο, ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό, με έμφαση στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Είναι πιθανό να συναντήσουμε ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Μέσα στην Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, θα περάσει ακόμη μία κακοκαιρία από τα βόρεια Βαλκάνια, διαμορφώνοντας τον καιρό τύπου «Π» και φέρνοντας βροχές και καταιγίδες με την έναρξη της νέας εβδομάδας, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχερό καιρό και νοτιάδες. Όλη η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση νοτιάδων. Θα έχουμε και πάλι αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οι βροχές θα εκδηλώνονται κυρίως στις περιμετρικές περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία δείχνουν ότι και ο Δεκέμβριος ενδέχεται να κινηθεί σε ανάλογο καιρικό μοτίβο, με υψηλές θερμοκρασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmzsesc58dax?integrationId=40599y14juihe6ly}