Η αποχώρησή του εντάσσεται στο κύμα απομακρύνσεων συνεργατών που συνδέονταν με τη Σούζι Γουάιλς, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στις 5 Νοεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος αντικατέστησε τον επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, την ώρα που οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από τεχνολογικά μπλακάουτ, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ο Σον Κερνκρος, δικηγόρος με μακρά πορεία στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, θα αντικατασταθεί προσωρινά από την Κίρστεν Α. Ντέιβις, μέχρι σήμερα επικεφαλής πληροφορικής του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που επικαλείται η Washington Post.

Η αποχώρησή του εντάσσεται στο κύμα απομακρύνσεων συνεργατών που συνδέονταν με τη Σούζι Γουάιλς, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στις 5 Νοεμβρίου.

Η αντικατάσταση έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί τόσο τα μπλακάουτ όσο και το σκάνδαλο γύρω από την εξωσυζυγική σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Η Ντέιβις έχει διατελέσει σε ανώτερες θέσεις κυβερνοασφάλειας σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι Unilever, Estée Lauder Companies, Barclays-Africa Group, Hewlett Packard Enterprise και Siemens, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Το έθνος μας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι αναλογικών, ψηφιακών και κβαντικών τεχνολογιών, καθώς ο αμερικανικός τρόπος ζωής γίνεται όλο και πιο εξαρτημένος από τη μεταξύ τους διασύνδεση», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία να κυριαρχήσουμε στον κυβερνοχώρο για τις επόμενες γενιές. Αυτό, όμως, προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της χώρας μας, καθώς και την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει την κυβερνοασφάλεια του μέλλοντος».

Ο Κερνκρος, ο οποίος είχε στενή συνεργασία με την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, ως διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, δεν διέθετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας πριν αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα.

Ωστόσο, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό του τον Αύγουστο του 2025, με 59 ψήφους υπέρ και 35 κατά.

«Μέλι» για Τραμπ

Σε δήλωσή του, ο Κερνκρος έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Αποχωρώ από τη θέση του διευθυντή κυβερνοασφάλειας με τεράστια υπερηφάνεια για το έργο που επιτελέσαμε, ενισχύοντας την κυβερνοασφάλεια της Αμερικής, προστατεύοντας τις κρίσιμες υποδομές της, αντιμετωπίζοντας τις ξένες απειλές και προετοιμάζοντας τη χώρα να ηγηθεί παγκοσμίως στον τομέα της υπερνοημοσύνης. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την εξαιρετική ηγεσία του προέδρου Τραμπ. Είναι ένας ηγέτης με μεγάλα οράματα, που σκέφτεται φιλόδοξα, κινείται γρήγορα και εμπνέει τους γύρω του να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Με πληροφορίες από Washington Post