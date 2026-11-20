Οι υποψήφιοι παραμένουν οκτώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του όγδοου γύρου όπως διέρρευσαν στον τύπο, η Γκρίνσπαν διεύρυνε το προβάδισμά της με 12 θετικές και τρεις αρνητικές ψήφους, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση υποψηφίου μέχρι σήμερα.

Στην ένατη άτυπη ψηφοφορία για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αναμένεται να προχωρήσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης (19.00 ώρα Ελλάδας), το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ελλάδα, υπενθυμίζεται, ψηφίζει ως ένα από τα δέκα αιρετά μέλη του Συμβουλίου. Στην ψηφοφορία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για τα πέντε Μόνιμα και τα δέκα Μη Μόνιμα Μέλη, ώστε να φανεί ποιοι υποψήφιοι συναντούν αντιρρήσεις από Μόνιμα Μέλη.

Τα έγχρωμα ψηφοδέλτια είχαν χρησιμοποιηθεί στον έκτο γύρο, στις 16 Οκτωβρίου επι ελληνικής προεδρίας. Τότε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα είχαν λάβει από δύο αρνητικές ψήφους Μόνιμων Μελών. Στον έβδομο και στον όγδοο γύρο, στις 30 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου αντίστοιχα, τα ψηφοδέλτια είχαν ενιαίο χρώμα. Για τη Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου από την Τουρκία, θα είναι η πρώτη ψηφοφορία στην οποία θα διακρίνονται οι ψήφοι των Μόνιμων Μελών.

Οκτώ υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι παραμένουν οκτώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του όγδοου γύρου όπως διέρρευσαν στον τύπο, η Γκρίνσπαν διεύρυνε το προβάδισμά της με 12 θετικές και τρεις αρνητικές ψήφους, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση υποψηφίου μέχρι σήμερα. Ο Γκρόσι έμεινε στις εννέα θετικές, τέσσερις αρνητικές και δύο ψήφους «χωρίς γνώμη». Η Μπιρκέτ έλαβε οκτώ θετικές, πέντε αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη», ενώ η Νουσεϊμπέ διατήρησε τις επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα έλαβε τέσσερις θετικές ψήφους, η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές από τον Ισημερινό τρεις και η Ιβόν Α-Μπακί επίσης από τον Ισημερινό μία. Ο Σινιρλίογλου, τον οποίο πρότεινε η Τουρκία την 1η Νοεμβρίου, συγκέντρωσε στον πρώτο του γύρο τρεις θετικές, οκτώ αρνητικές και τέσσερις ψήφους «χωρίς γνώμη».

Ακολούθησαν οι διάλογοί του με τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας, στις 6 και 9 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Στη Γενική Συνέλευση δέχθηκε ερωτήσεις για την ανεξαρτησία του, το Κυπριακό, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και το δίκαιο της θάλασσας.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο θα διατηρηθούν οι συσχετισμοί των δύο τελευταίων γύρων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής επανέλαβαν, σε δήλωση της 11ης Νοεμβρίου, ότι «έχει έρθει η ώρα» να αναλάβει τη θέση υπήκοος χώρας της περιοχής και κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση να σεβαστούν τη θέση αυτή.

Την καταμέτρηση των ψήφων θα αναλάβουν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Γαλλία. Η προεδρεύουσα του Συμβουλίου για τον Νοέμβριο, πρέσβυς της Λετονίας Σανίτα Πάβλουτα-Ντεσλάντες, αναμένεται να ανακοινώσει στους δημοσιογράφους τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, η Γενική Συνέλευση διορίζει τον Γενικό Γραμματέα κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία εγκρίνεται με Ψήφισμα σε κλειστή συνεδρίαση. Η διαδικασία έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από τις αντίστοιχες του 2006 και του 2016, όταν το Συμβούλιο είχε προχωρήσει σε σύσταση Ψηφίσματος στις αρχές Οκτωβρίου. Η παράταση των διαβουλεύσεων αυξάνει την αβεβαιότητα για το αν θα υπάρξει συμφωνία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε λήγει η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ