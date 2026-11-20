Σημαντικές προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ το επόμενο διάστημα- «Σχέδιο αποσταθεροποίησης» βλέπει το ΠΑΣΟΚ.

Σωστά δείχνει να ανησυχεί η Χαριλάου Τρικούπη για αποχωρήσεις στελεχών του κόμματος και προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η «υγειονομική ζώνη» που έχει επιχειρήσει να στήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρω από το ΠΑΣΟΚ, με μονομέτωπο ουσιαστικά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να μην προσχωρήσουν στελέχη του κόμματος προς την ΕΛΑΣ, δεν δείχνει να επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη είναι βέβαιοι πως ο Απόστολος Πάνας θα προσχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ΕΛΑΣ, ενώ το ίδιο θα πράξει και ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Μπουράν Μπαρχάν στην Ξάνθη, ενισχύοντας πολύ το ψηφοδέλτιο του Αλ. Τσίπρα στο συγκεκριμένο νομό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης δεν είναι οι μόνοι. Η επιβεβαίωση και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πως η δεύτερη θέση δεν δείχνει να είναι εφικτή για το ΠΑΣΟΚ συμβάλλει ώστε να επιταχυνθούν οι εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα καταρρέει η επιχειρηματολογία της Χαριλάου Τρικούπη πως η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει εφεδρείες.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης -που σας είχε ενημερώσει προσφάτως για δυο συν μία προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ- θα υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ενεργών στελεχών. Παράλληλα θα ξεκινήσουν και προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ πρώην υπουργών κοκ.

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Η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη δείχνοντας μάλιστα πως δεν διαθέτει εφεδρείες. Δεν είναι μάλιστα απίθανο να μιλήσει ακόμα και για «σχέδιο αποσταθεροποίησης» του ΠΑΣΟΚ.

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