Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Αν και αρχικά η πληρωμή αναμενόταν να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, ο σχεδιασμός φαίνεται να αλλάζει, με στόχο τα χρήματα να πιστωθούν νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ένα πιθανό σενάριο είναι η πίστωση να ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ώστε τα ποσά να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η Δευτέρα συγκεντρώνει πλέον σημαντικές πιθανότητες ως ημερομηνία κατά την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες και περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων σε σχέση με πέρυσι.

Ειδικότερα, τα 400 ευρώ δικαιούνται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, εφόσον είχαν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή παροχές, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τη σχετική παροχή.

Δικαιούχοι συγκεκριμένων προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Επομένως, το ύψος της σύνταξης, το οικογενειακό εισόδημα και η ακίνητη περιουσία δεν αποτελούν παράγοντες αποκλεισμού, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Ποιοι μένουν εκτός της ενίσχυσης

Δεν θα λάβουν το επίδομα όλοι οι συνταξιούχοι. Συγκεκριμένα, εκτός μένουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και όσοι συμπληρώνουν το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο μέσα στο 2026.

Επίσης, δεν δικαιούνται την ενίσχυση όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και είναι κάτω των 60 ετών, αλλά και όσοι λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη χηρείας και δική τους σύνταξη γήρατος, χωρίς να καλύπτονται από άλλη προβλεπόμενη κατηγορία.

Το ποσό των 400 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται ξεχωριστά στον καθένα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό για το νοικοκυριό να φτάνει τα 800 ευρώ.