Τι απάντησε ο Νίκος Παππάς σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν υπάρχουν ευθύνες επί της διακυβέρνησης Τσίπρα για το ζήτημα της πρώτης κατοικίας.

«Η πρόταση ήρθε σε εμάς από τους δανειολήπτες άρα θα ήταν άκομψο να πούμε ‘εξαιρέστε την δική μας περίοδο αν θέλετε να την εισάγουμε στην Βουλή’», με αυτή τη δήλωση ο Νίκος Παππάς επιχείρησε, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 να δικαιολογήσει την πολιτικά παράδοξη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Funds που προβλέπει διερεύνηση και της περιόδου διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κοινοβουλευτική δύναμη που με τρόπο συμπαγή υπερασπίζεται το 2015-2019, με τα σωστά και τα λάθη μας, αλλά το θεωρούμε μια τεράστια κατάκτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε στη σίγαση, προκάλεσε ένα μείζον πολιτικό γεγονός», συνέχισε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο οποίος δεν είχε διαφωνήσει ποτέ με τις αποφάσεις της εποχής εκείνης, όπως επισημαίνει σήμερα η στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας» και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε τα πάντα και σας εγγυώμαι ότι η ΝΔ θα πάει στις εκλογές απολογούμενη για το θέμα των κόκκινων δανείων».

«Το 2015-19 υπήρχε η απόλυτη πίεση των θεσμών να υπάρξουν τιτλοποιήσεις. Ήρθε ένα πλαίσιο που έλεγε ότι θα φορολογηθούν, ότι υποχρεούνται να κάνουν αντιπρόταση στους δανειολήπτες και το σημαντικότερο, σε όλη τη θητεία μας υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας», είπε ακόμα.

«Χρυσή ευκαιρία να έρθουν όλα στο φως»

«Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με το σχέδιο Ηρακλής που είναι η αρχή, η μέση και το τέλος του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, των κλειστών σπιτιών και της στεγαστικής κρίσης. Από το 2023 ζητάμε τα business plan των servicers για να δούμε πόσα σπίτια κατέχουν, πόσους πλειστηριασμούς σχεδιάζουν να κάνουν, πόα χρήματα σχεδιάζουν να βγάλουν και δεν μας τα δίνουν. Ντρέπομαι ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου για αυτή τη συνθήκη. Η εξεταστική επιτροπή θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πάρουμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε αν έχει τηρηθεί η νομιμότητα. Θεωρώ ότι θα είναι μια χρυσή ευκαιρία όλα να έρθουν στο φως», υπογράμμισε ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ΝΔ έχει στήσει μια αντικοινωνική μηχανή η οποία παράγει δράματα»

«Είμαστε ένας ανυποχώρητος αντίπαλος της ΝΔ μέσα κι έξω από τη Βουλή. Η ΝΔ αυτή τη στιγμή είναι υπόλογη και οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να κάνει τέτοια διαστρέβλωση παίζει το παιχνίδι Μητσοτάκη. Η ΝΔ έχει στήσει μια αντικοινωνική μηχανή η οποία παράγει δράματα, την λέει Ηρακλή ενώ έπρεπε να λέγεται Κέρβερος. Κρατούνται εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειστά, κρατούνται εκατοντάδες χιλιάδες ζωές σε εκκρεμότητα και θα έρθουν όλα στο φως», σημείωσε ο Νίκος Παππάς.

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