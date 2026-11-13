«Δικαιοσύνη για τους δανειολήπτες. Διαφάνεια στα funds και στους servicers», ανέφερε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάλεσμα σε κόμματα και ανεξάρτητους βουλευτές να στηρίξουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον «Ηρακλή» και τα κόκκινα δάνεια απεύθυνε ο Νίκος Παππάς με δήλωσή του στο Περιστύλιο της Βουλής.

«Την Τετάρτη συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση που καταθέσαμε για Εξεταστική Επιτροπή για τον «Ηρακλή» και τα κόκκινα δάνεια», ανέφερε ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Καλούμε τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές να τη στηρίξουν.

Δικαιοσύνη για τους δανειολήπτες. Διαφάνεια στα funds και στους servicers».

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