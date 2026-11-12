Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, οι προκλήσεις για την Αριστερά, η άνοδος της ακροδεξιάς και του νεοφασισμού, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κομμάτων.

Διαδικτυακή συνάντηση με την Ίνες Σβέρντνερ, συμπρόεδρο του γερμανικού κόμματος Die Linke, είχε η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, με τη συμμετοχή της Ράνιας Σβίγκου, υπεύθυνης στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος για τον Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει της συμμετοχής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αριστερών, Πράσινων και Προοδευτικών Δυνάμεων, που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, οι προκλήσεις για την Αριστερά, η άνοδος της ακροδεξιάς και του νεοφασισμού, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κομμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ισχυρούς ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Die Linke, στους κοινούς αγώνες και στη συνεργασία τους στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς και στην Ευρωομάδα της Αριστεράς (The Left).

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Το Die Linke ξεπέρασε τις δυσκολίες θέτοντας σαφείς κοινωνικές προτεραιότητες

Η Ρένα Δούρου συνεχάρη το Die Linke για τη μεγάλη εκλογική του επιτυχία στο Βερολίνο, όπου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 25,7%, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Από την πλευρά της, η Ίνες Σβέρντνερ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το κόμμα της το προηγούμενο διάστημα και στην προσπάθεια υπέρβασής τους μέσα από ένα μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Όπως σημειώθηκε, η εμπειρία δείχνει ότι ένα αριστερό κόμμα μπορεί να κερδίσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μόνο όταν έχει σαφείς κοινωνικές προτεραιότητες.

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε την ανάγκη μιας διαφορετικής ευρωπαϊκής προοπτικής, απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της οικονομίας, την αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και τη μεταφορά πόρων από τις κοινωνικές ανάγκες στην πολεμική βιομηχανία. Τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πολιτικές ειρήνης και διπλωματίας, ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, προστασίας των δημόσιων αγαθών, αξιοπρεπούς εργασίας και αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Τέλος, υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενότερου συντονισμού και ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κομμάτων, με κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας τη συμμετοχή τους στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς και στην Ευρωομάδα της Αριστεράς.