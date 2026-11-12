«Η αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπονομεύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία.»

Αυστηρό μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύς δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την παραβίαση ή την παράκαμψη του διεθνούς δικαίου. Μιλώντας στο Slemani Strategic Forum, στο Ιράκ, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη στάση της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία εγείρουν ζητήματα κυριαρχίας.

Όπως σημειώνει «Η Τουρκία είναι μια περιφερειακή δύναμη με σημαντική επιρροή. Αυτό συνεπάγεται και ευθύνες. Οι επιχειρήσεις της στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία εγείρουν ζητήματα κυριαρχίας. Η αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπονομεύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία.

Έχω εργαστεί για τη φιλία των χωρών μας και πιστεύω στη δύναμη του διαλόγου. Για να προχωρήσουμε, όμως, χρειάζεται σεβασμός στην κυριαρχία, στις διεθνείς συνθήκες και στους κοινούς κανόνες. Αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Θα υπερασπιστούμε ένα διεθνές σύστημα που προστατεύει την κυριαρχία όλων των κρατών ή θα αποδεχθούμε έναν κόσμο στον οποίο αποφασίζουν οι στρατιωτικά ισχυρότεροι;»