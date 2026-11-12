Το ελικόπτερο συνετρίβη περίπου στις 6:45 μ.μ (τοπική ώρα).

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Μαλάτια στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ελικόπτερο συνετρίβη στις 6:45 μ.μ. (τοπική ώρα) Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία. Κατά τη συντριβή προκλήθηκε φωτιά μικρής έκτασης η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Αξιωματούχοι ασφαλείας και στρατιωτικοί διεξάγουν έρευνες στο σημείο της συντριβής. Μέχρι στιγμής άγνωστος παραμένει ο αριθμός των επιβαινόντων.

Το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του ανέφερε σύμφωνα με τη Hurriyet, πως «ένα ελικόπτερο τύπου S-70 συνετρίβη στη Μαλάτια από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Τα συντρίμμια έχουν εντοπιστεί και έχουν ξεκινήσει αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

{https://x.com/say_elfuda1/status/2120918986204283027}

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Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου

{https://x.com/bizmalatyaliyiz/status/2120909319839306216}

{https://x.com/bizmalatyaliyiz/status/2120913106658263459}

{https://x.com/HaberturkTV/status/2120916045460345237}

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