Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε στον ομόλογό του τη στήριξη της Τουρκίας στα αδελφικά της κράτη.

Με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε στην Ατάλλεια ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο άνδρες σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, συναντήθηκαν στο περιθώριο της COP31, της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας–Ιράν, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Τονίζοντας την ελπίδα και των δύο η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι το κοινό έδαφος για συμβιβασμό πρέπει να ενισχυθεί και η διπλωματία πρέπει να λάβει την ευκαιρία της, ώστε να ξεκινήσει μια περίοδος σταθερότητας.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία για ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ο Ερντογάν τόνισε ότι, ως Τουρκία, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες με στόχο την ειρήνη μαζί με τα αδελφικά κράτη της περιοχής.

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