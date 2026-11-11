«Όταν "ενημερώνεις" υπό το καθεστώς απειλής- με το έργο παγωμένο δύο χρόνια- δεν ενημερώνεις. Ζητάς άδεια. Αυτό είναι επικίνδυνο προηγούμενο για τη χώρα.»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ασκεί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή τη τουρκική Navtex. Σε δήλωσή της, κάνει λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο σε βάρος των εθνικών συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί να αξιοποιήσει τις εξελίξεις για να προωθήσει τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις. Παράλληλα, καταλογίζει στην κυβέρνηση σειρά επιλογών και χειρισμών που, όπως αναφέρει, έχουν οδηγήσει σε υποχώρηση της ελληνικής πλευράς.

Όπως τονίζει από πλευράς η ΕΛΑΣ η κα Κουφονικολάκου «Η χθεσινή Navtex της Τουρκίας τα λέει όλα αναφέρεται ρητά σε τουρκική «συναίνεση». Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε και που η κυβέρνηση αρνείται. Όταν "ενημερώνεις" υπό το καθεστώς απειλής- με το έργο παγωμένο δύο χρόνια- δεν ενημερώνεις. Ζητάς άδεια. Αυτό είναι επικίνδυνο προηγούμενο για τη χώρα.

Τους προειδοποιήσαμε ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για να προβάλει τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις. Και η απάντησή τους ήταν ότι η ρηματική διακοίνωση είναι όπως το ειδοποιητήριο της ΔΕΗ. Και η κυβέρνηση; Εγκατέλειψε την πολιτική ευρωπαϊκών κυρώσεων που είχε ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Τερμάτισε τον διάλογο για ΑΟΖ με την Τουρκία.

Παραχώρησε στις ΗΠΑ έξι βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έστειλε Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία χωρίς θεσμική ομπρέλα. Υπέγραψε συμβόλαια ύψους 8 δις με τη Γαλλία. Και ποιο είναι σήμερα το αποτέλεσμα; Το είδαμε στον East Med, που εγκαταλείφθηκε. Στο Oruc Reis, που έφτασε έξω από το Καστελόριζο και τη Ρόδο. Στην υποχώρηση στην Κάσο. Στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Στη Συμφωνία της Μέκκας. Και οι πολίτες παραμένουν στο σκοτάδι. Κανείς δεν ξέρει τι γράφει η ρηματική διακοίνωση. Γι' αυτό το λέμε καθαρά: Αυτή η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά ΚΑΙ τα εθνικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να φύγει.»

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