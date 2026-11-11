Ανοιξαν στη 1 το μεσημέρι τα καταστήματα της Pizza Fan.

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκαν από το μεσημέρι της Τετάρτης, τα καταστήματα της Pizza Fan μετά την πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής.

Από τις πρώτες ώρες, εκατοντάδες πολίτες συρρέουν για να παραγγείλουν την αγαπημένη τους πίτσα ή ζυμαρικά έχοντας στο μυαλό τους τους εργαζόμενους.

«Τα προσωπάκια των παιδιών ήταν ευχάριστα. Λογικό είναι. Όταν χάνεις τη δουλειά σου και την ξαναβρίσκεις, δεν είναι λογικό να είσαι χαρούμενος;» ανέφερε πελάτισσα.

Κάποιοι καταναλωτές στάθηκαν στις προσιτές τιμές της αλυσίδας, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντική επιλογή σε μια εποχή γενικευμένης ακρίβειας. «Μα γι' αυτό ήρθαμε, ωραία πίτσα και οικονομική, με τις ίδιες τιμές. Για ποιο λόγο να μην παραγγείλουμε;».

​Από την πλευρά του, άλλος καταναλωτής υπογράμμισε: «Πάντα παίρνω και είναι μια χαρά. Τι φταίνε οι άνθρωποι εδώ πέρα τώρα; Περνούσα κάθε μέρα και ρωτούσα πότε θα ανοίξουν και σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Μπράβο τους που το άνοιξαν! Δεν ξέρω τι έγινε με το κράτος, εγώ την πίτσα μου την έχω».

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​Η επαναλειτουργία του δικτύου επανέφερε σε πλήρη ισχύ τις παραγγελίες delivery και take away, την ώρα που οι δικαστικές και φορολογικές διαδικασίες παραμένουν σε εξέλιξη. Πάρα ταύτα, στο σύστημα δεν υπάρχει το γνωστό «κέρασμα» που φαίνεται ότι προκάλεσε το μεγάλο φαινόμενο φοροδιαφυγής.

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