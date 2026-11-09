Ξανανοίγουν τα καταστήματα Pizza Fan μετά την υπόθεση φοροδιαφυγής – Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους.

Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς, σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε στο Dnews ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα της αλυσίδας.

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων δρομολογείται μετά το πράσινο φως του οικονομικού εισαγγελέα Χαράλαμπου Βουρλιώτη για την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σχεδόν όλα τα καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν ξανά.

Ωστόσο, παρά τις εξελίξεις, παραμένουν εκκρεμότητες σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων. Ορισμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν ακόμη λάβει τα χρήματα που δικαιούνται για τον μήνα Οκτώβριο, γεγονός που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων των εργαζομένων βρίσκονται η άμεση καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων, η διευθέτηση των ασφαλιστικών εισφορών και η πλήρης διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων αναμένεται να δώσει μια πρώτη λύση στο ζήτημα της απασχόλησης, ωστόσο το θέμα των απλήρωτων δεδουλευμένων εξακολουθεί να αποτελεί «αγκάθι» στην υπόθεση.

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Η επόμενη μέρα των καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan

Kαθοριστικός παράγοντας στην επανεκκίνηση της λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας αποτέλεσε η διάταξη που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαρ. Βουρλιώτης. Λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση μόνο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Αντάρα, η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στην αποδέσμευση δύο λογαριασμών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τόσο των εργαζομένων όσο και των άλλων συνεργατών και πιστωτών της εταιρείας. Με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη, εκτός από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός του πλέγματος της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, αποδεσμεύτηκαν και οι λογαριασμοί, προκειμένου να πληρωθούν πάσης φύσεως υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ. Πλέον οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα καταστήματα που ανεβάζουν ρολά από την Τετάρτη, ελπίζοντας ότι θα τακτοποιηθούν άμεσα και οι οικονομικές απαιτήσεις τους που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταβληθεί από την εταιρεία.

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