Βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα.

Με ήπιες βροχές και μικρές αστάθειες που θα επηρεάσουν συγκεκριμένες περιοχές θα ξεκινήσει η βδομάδα καθώς ο καιρός θα παραμείνει στο ίδιο μοτίβο τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα παρουσιάσει διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ δε θα λείψουν οι τοπικές νεφώσεις και βροχές.

Βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ενώ σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πιο συγκεκριμένα, στα νησιά του Ιονίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Ήπειρο, και ιδιαίτερα στις περιοχές των Ιωαννίνων και της Άρτας, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών φαινομένων. Βροχοπτώσεις επίσης προβλέπονται στη δυτική Στερεά Ελλάδα, με την Αιτωλοακαρνανία να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν.

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Στη δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κυρίως στην Αχαΐα και την Ηλεία, θα επικρατήσει άστατος καιρός με περιόδους σποραδικών βροχών.