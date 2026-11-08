Ιστορικό ρεκόρ με πάνω από 85.000 δρομείς από 124 χώρες.

Στους ρυθμούς του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου κινείται σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Αθήνα, με χιλιάδες δρομείς να συμμετέχουν στην ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση συνοδεύεται από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστούς δρόμους και αλλαγές στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την κορύφωση του αγωνιστικού διημέρου, με την κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η εκκίνηση δίνεται στις 08:30 από τον Μαραθώνα, με τους αθλητές να ακολουθούν την ιστορική πορεία μέχρι τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο. Παράλληλα, πραγματοποιείται ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, ενώ χιλιάδες θεατές αναμένεται να βρεθούν κατά μήκος των διαδρομών για να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, με περισσότερους από 85.000 συμμετέχοντες σε όλες τις αποστάσεις και εκπροσώπηση από 124 χώρες.

Στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 25.000 δρομείς από 124 χώρες. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου περιλάμβανε δύο διαδοχικούς αγώνες 5 χιλιομέτρων. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 με τον αγώνα 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν και οι αγώνες των 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics και ΑμεΑ.

Την Κυριακή το πρόγραμμα κορυφώνεται με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων στις 08:00 και την εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου στις 08:30 από τον Μαραθώνα.

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Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή στην Αθήνα

Μεγάλης έκτασης κυκλοφοριακές παρεμβάσεις τίθενται σε εφαρμογή την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εξαιτίας της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου και των παράλληλων αγώνων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις αφορούν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και τη λεωφόρο Μαραθώνος, τη λεωφόρο Μεσογείων και αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στις περιοχές όπου θα διεξάγονται οι αγώνες και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Οι σημαντικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής είναι οι εξής:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Οδός Αρδηττού: Διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας: Διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Λεωφόρος Μαραθώνος: Διακοπές κυκλοφορίας σε διάφορα τμήματα της διαδρομής, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.

Λεωφόρος Μεσογείων: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στα σημεία διέλευσης των αθλητών.

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄: Διακοπή κυκλοφορίας από τις 04:00 έως τις 13:00.

Οδός Αρχιμήδους: Διακοπή κυκλοφορίας από τις 05:00 έως τις 19:30, στο τμήμα μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου.

Επιπλέον, διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν σε κομβικά σημεία της λεωφόρου Μαραθώνος, της Νέας Μάκρης, της Ραφήνας, της Παλλήνης, του Γέρακα και της Αγίας Παρασκευής.

Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν επίσης τη λεωφόρο Λαυρίου, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Κατεχάκη, ανάλογα με τα σημεία διέλευσης των αθλητών.

Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Η Τροχαία έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδρομές για τη διευκόλυνση των οδηγών που χρειάζεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ειδικότερα, για όσους κινούνται από τον Μαραθώνα προς τα Βόρεια Προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού, της οδού Κρυονερίου και στη συνέχεια της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της λεωφόρου Κηφισού.

Για τις μετακινήσεις από τη Νέα Μάκρη προς τα Βόρεια Προάστια προτείνεται η διαδρομή μέσω της λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αγίου Πέτρου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Μαραθωνίου δεν επιτρέπεται σε πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής.

Οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για πληροφορίες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, θα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, από το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις μετακινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα:

210 8708 237

210 8708 238

210 8708 239

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, ενισχύεται η συχνότητα διέλευσης των συρμών με την προσθήκη τριών επιπλέον συρμών σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό. Υπενθυμίζεται ότι η Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) ξεκινά τη λειτουργία της από τις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ («Πικροδάφνη – Σύνταγμα»). Έως τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Φιξ», ενώ οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» δεν θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.