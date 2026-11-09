Οι φυτικές τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες μπορούν να αποτελέσουν και σημαντική πηγή πρωτεΐνης. Από τις φακές μέχρι την κινόα και τα φασόλια ενταμάμε.

Μία ισορροπημένη διατροφή είναι κάτι που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, με την πρωτεΐνη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα διατροφικό πλάνο. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι επιδιώκουν να αυξήσουν την ημερήσια πρόσληψη αυτής, εστιάζοντας σε τρόφιμα, όπως το κρέας, και ειδικά σκευάσματα. Ωστόσο, κάτι που δεν ακούγεται συχνά είναι ότι η πρωτεΐνη μπορεί να συνυπάρξει με τους υδατάνθρακες, ακόμη και στο ίδιο τρόφιμο.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με το eatingwell.com, πολλές τροφές περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρωτεΐνης και υδατανθράκων, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα ευεργετικό συνδυασμό για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνη

Τα όσπρια, το κρέας και τα γαλακτοκομικά, αποτελούν μόλις μερικές από τις πιο διαδεδομένες τροφές που εντάσσονται στα πλαίσια μίας ισορροπημένης διατροφής.

Παρακάτω, ωστόσο, ακολουθούν τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και υδατάνθρακες.

1. Φακές

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Μόλις μισό φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές περιέχουν περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, καθιστώντας το συγκεκριμένο όσπριο ως μία από τις πιο καλές πηγές φυτικής πρωτεΐνης.

Αποτελούν μία ιδανική εναλλακτική, ιδιαίτερα για όσους δεν εστιάζουν αποκλειστικά στα γεύματα με βάση το κρέας.

2. Ρεβίθια

Ένα φλιτζάνι ρεβίθια, μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό ακόμη και 14 γραμμάρια πρωτεΐνης, μαζί με την απαραίτητη ποσότητα φυτικών ινών και υδατανθράκων.

3. Ενταμάμε

Τα νεαρά φασόλια σόγιας, έχουν αρχίσει να κατακτούν μία ξεχωριστή θέση στη διατροφική λίστα, καθώς περιέχουν περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανά μισό φλιτζάνι, και περίπου 13 γραμμάρια υδατανθράκων, που προέρχονται από τις φυτικές ίνες. Παράλληλα, περιέχουν αμινοξέα σημαντικά για την ανθρώπινη υγεία.

4. Φάρρο

Το φάρρο, είναι ένα είδος σιταριού με μακραίωνη ιστορία στον χρόνο, το οποίο έχει κάνει και πάλι την εμφάνισή του, χωρίς ωστόσο να είναι ιδιαίτερα δημοφιλές.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις ένα φλιτζάνι φάρρο περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, έχει ελαφρώς μαστιχωτή υφή και μία διακριτική γεύση ξερού καρπού.

5. Φασόλια

Τα φασόλια θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ξεχωριστή κατηγορία από μόνα τους, καθώς αποτελούνται από διάφορες ποικιλίες. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευεργετικό τρόφιμο, το οποίο περιέχει περίπου 7 – 9 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανά μερίδα, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και μακροθρεπτικά συστατικά.

6. Κινόα

Πρόκειται για ένα «ψευδοδημητριακό» που μπορεί να αποτελέσει μια πλήρη πηγή πρωτεΐνης και τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένη κινόα, περιέχει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και στη μαγειρική.

Όπως αναφέρεται και στο eatingwell.com, οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης προσφέρουν πολύτιμα συστατικά στον οργανισμό, όπως φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς.