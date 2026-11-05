Πρόκειται για τροφές που επηρεάζουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την πνευματική ενέργεια.

Το πρωινό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας, καθώς δεν είναι απαραίτητο μόνο για την πρόσληψη της απαραίτητης ενέργειας, επιπλέον συμβάλει και στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου.

Ορισμένες από τις προτεινόμενες τροφές, σύμφωνα με το health.com, περιέχουν θρεπτικά συστατικά που συνδέονται με τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την πνευματική διαύγεια και τις γνωστικές λειτουργίες.

Παράλληλα, προσφέρουν πρωτεΐνη, βιταμίνες και άλλα σημαντικά συστατικά που ενισχύουν τον κορεσμό και την υγεία του οργανισμού.

4 + 1 τροφές που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο πρωινό σας

1. Αυγά:

Τα αυγά αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες και θρεπτικές επιλογές που μπορείτε να εντάξετε στο πρωινό σας, ενώ μαγειρεύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με αρκετές παραλλαγές.

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Περιέχουν χολίνη, ένα θρεπτικό συστατικό που συμβάλλει στην παραγωγή της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή, που σύμφωνα με το health.com, ενισχύει τη μνήμη και την ικανότητα της μάθησης.

Παράλληλα, τα αυγά, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, βιταμίνες και συστατικά που ενισχύουν την υγεία του εγκεφάλου.

2. Blueberries (μύρτιλα)

Πρόκειται για φρούτα με χαρακτηριστικό χρώμα και γεύση, που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, ιδιαίτερα ανθοκυανίνες, οι οποίες συνδέονται με την προστασία των κυττάρων του εγκεφάλου.

Ανασκόπηση του 2013, που μελέτησε 13 έρευνες, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μύρτιλων συνδέεται με την καλύτερη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.

3. Καρύδια:

Τα καρύδια ανήκουν στην κατηγορία των ξηρών καρπών και είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, καλά λιπαρά και Ω3 λιπαρά φυτικής προέλευσης, όπως πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά. Έρευνα του 2025 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συμβάλλουν στην καλύτερη μνήμη και αυξάνουν τους χρόνους αντίδρασης.

4. Μανιτάρια:

Μία τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β και αντιοξειδωτικά συστατικά. Μάλιστα, σύμφωνα με διατροφολόγους, η κατανάλωσή του έχει συνδεθεί με την καλύτερη διάθεση και τη μειωμένη πνευματική κόπωση.

Συνδυάζονται εύκολα, ενώ σε ένα πρωινό μπορούν να ενταχθούν στην ομελέτα με αυγά.

5. Αβοκάντο:

Πρόκειται για ένα τρόφιμο του οποίου η αναγνωρισιμότητα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πλούσιο σε λουτεΐνη, ένα αντιοξειδωτικό στοιχείο που έχει συνδεθεί με την καλύτερη γνωστική λειτουργία, τη μνήμη και την εστίαση.

Παράλληλα, περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά και φυτικές ίνες που συμβάλλουν στη καλή λειτουργία κυκλοφορίας του αίματος, στη σταθεροποίηση του σακχάρου και στην πέψη.