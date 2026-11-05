Υπάρχει ένα προϊόν που μπορεί να απογειώσει το πρωινό σας, χαρίζοντάς σας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός σας για το υπόλοιπο της ημέρας. Παράλληλα, βοηθάει να διατηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα οι τιμές της χοληστερίνης.

Το πρωινό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας, με τη βρώμη να έχει για αρκετό καιρό τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Είναι ένα προϊόν πλούσιο σε φυτικές ίνες και β-γλυκάνη, που συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερίνης σας. Όμως, δεν είναι το μόνο συστατικό που μπορείτε να προσθέσετε στο γεύμα σας.

Καρδιολόγος, αποκαλύπτει ότι τα απαραίτητα οφέλη μπορείτε να τα λάβετε και από τον αλεσμένο λιναρόσπορο.

Αλεσμένος Λιναρόσπορος: Γιατί αξίζει να τον εντάξετε στη διατροφή σας

Σύμφωνα με το parade.com, ο καρδιολόγος, Δρ. Heather Shenkman, προτείνει τον λιναρόσπορο, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν πλούσιο σε φυτικές ίνες, Ω3 λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς.

Ο ειδικός μάλιστα, επισημαίνει ότι ο λιναρόσπορος είναι προτιμότερο να καταναλώνετε αλεσμένος, καθώς ολόκληρος είναι δυνατό να περάσει από το πεπτικό σύστημα, χωρίς να διασπαστεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην απελευθερωθούν όλα τα θρεπτικά συστατικά του.

Λιναρόσπορος για τη χοληστερίνη

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα του parade.com ο λιναρόσπορος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση των επιπέδων χοληστερίνης στον οργανισμό και ξεχωρίζει για τρία βασικά συστατικά του:

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1. Φυτικές ίνες: Περιέχει διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες ενισχύουν τον οργανισμό και την υγεία. Οι διαλυτές δρουν, κατά κύριο λόγο, στο πεπτικό σύστημα, δεσμεύοντας τη χοληστερόλη και τα χολικά οξέα. Έτσι, το ήπαρ χρησιμοποιεί περισσότερη από την «κακή» χοληστερόλη ώστε να παράγει νέα χολικά οξέα.

2. Ω3 λιπαρά: Ο λιναρόπσορος αποτελεί μία από τις πλουσιότερες φυτικές πηγές άλφα λινολενικού οξέος, ενός Ω3 λιπαρού με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, που συμβάλλουν στην προστασία των αιμοφόρων αγγείων.

3. Αντιοξειδωτικά: Περιέχει λιγνάνες και φυτοοιστρογόνα, φυτικές ενώσεις που έχουν συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης.

Ο καρδιολόγος επισημαίνει ότι μία με δύο κουταλιές ημερησίως, είναι αρκετές ώστε να τις προσθέσετε στο πρωινό σας και να πάρετε από τον λιναρόσπορο όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά του.

Μπορεί να συνδυαστεί απόλυτα με το γιαούρτι ή το smoothie σας, ενώ διαλύετε και σε νερό ώστε να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του αυγού.