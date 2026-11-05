Η πρωτεΐνη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με ορισμένα προϊόντα και τρόφιμα να έρχονται στο προσκήνιο. Ανάμεσά τους η γαλοπούλα και το κοτόπουλο. Ποιο να επιλέξετε για περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερη χοληστερίνη;

Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά που ενισχύουν τον ανθρώπινο οργανισμό και προσλαμβάνεται μέσα από την καθημερινή διατροφή.

Ορισμένα τρόφιμα έχουν υψηλή περιεκτικότητα αυτής, ενώ με τους κατάλληλους συνδυασμούς, μπορούν να δημιουργηθούν γεύματα, ιδιαίτερα ευεργετικά και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

«Η πρωτεΐνη επιτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών, στην παραγωγή ενζύμων και ορμονών, αλλά και στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον, προκαλεί έντονο αίσθημα κορεσμού και υποστηρίζει τη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα», εξηγεί η διαιτολόγος Amy Davis, σύμφωνα με το realsimple.com.

Παράλληλα, τα επίπεδα χοληστερόλης, συνεχίζουν να απασχολούν εκείνους που αποσκοπούν σε έναν ισορροπημένο τρόπο διατροφής.

Μερικά από τα τρόφιμα που ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, βρίσκεται στο στήθος κοτόπουλο και το στήθος της γαλοπούλας, δύο «συγγενικές» τροφές, που όμως παρουσιάζουν μερικές διαφορές ως προς την διατροφική τους αξία.

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Στήθος κοτόπουλο: Πόση πρωτεΐνη και πόση χοληστερόλη περιέχει

Όπως αναφέρεται και στο realsimple.com, και οι δύο τροφές είναι ιδιαίτερες ευεργετικές για τον άνθρωπο, ενώ δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την περιεκτικότητα τους στην πρωτεΐνη.

Συγκεκριμένα, μία μερίδα των 85 γραμμαρίων από στήθος κοτόπουλο, χωρίς την πέτσα και χωρίς πρόσθετο λάδι, προσφέρει περίπου 26 γραμμάρια πρωτεΐνης, 2,7 γραμμάρια λιπαρών, 0,8 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών και 88 mg χοληστερόλης.

Παράλληλα, είναι μία καλή πηγή βιταμινών Β3 και Β6, φωσφόρου και σεληνίου, συστατικών που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού, στην υγεία των οστών και το ανοσοποιητικό.

Τα συστατικά που «κρύβονται» στο στήθος γαλοπούλας

Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο τροφές έγκειται στο γεγονός ότι η γαλοπούλα αποτελεί μία πιο άπαχη επιλογή, σε σχέση με το κοτόπουλο.

Συγκεκριμένα, στην ποσότητα 85 γραμμαρίων μαγειρεμένου στήθους γαλοπούλας, αναγνωρίζονται και πάλι 26 γραμμάρια πρωτεΐνης, 1,7 γραμμάρια λιπαρών, 0,5 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών και 68 mg χοληστερόλης.

Παράλληλα, προσφέρει βιταμίνες, ψευδάργυρο, σελήνιο και τρυποφάνη, ένα στοιχείο που συμμετέχει στην παραγωγή σεροτονίνης, η οποία σχετίζεται με τη ρύθμιση του ύπνου.

Στήθος κοτόπουλο ή γαλοπούλα

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δύο συγγενικές τροφές έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά ως προς την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, χοληστερόλη και λιπαρά.

Αποτελούν εξαιρετικές πηγές άπαχης πρωτεΐνης, ωστόσο η γαλοπούλα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα καθώς περιέχει λιγότερη χοληστερόλη και λιγότερα κορεσμένα λιπαρά ανά μερίδα.

Φυσικά, όποια και από τις δύο τροφές και αν επιλέξετε, θα πρέπει να εστιάσετε στον τρόπο μαγειρέματος, καθώς κάθε επιλογή και κάθε συνδυασμός έχει καθοριστικό ρόλο στο σύνολο της διατροφικής αξίας του κρέατος.

Το ψήσιμο στο φούρνο και στη σχάρα, θεωρείται μια πιο εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τα τηγανητά, ενώ σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να το συνδυάσετε με λαχανικά, τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο.