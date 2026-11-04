Χαρίστε στο πρωινό σας μεσογειακό χαρακτήρα για να λάβετε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά από το γεύμα σας.

Τα αυγά αποτελούν ένα πρακτικό και γευστικό πρωινό, που αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες και εύκολες επιλογές που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας.

Προσφέρουν υψηλή πρωτεΐνη, ενέργεια και σας κρατούν χορτάτους για αρκετή ώρα μέχρι το επόμενό σας γεύμα, ενώ συνδυάζονται εύκολα και με άλλα προϊόντα που μπορεί να υπάρχουν στην κουζίνα σας.

Υπάρχει όμως, ένας εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε ακόμη περισσότερο το γεύμα σας τόσο γευστικά όσο και διατροφικά και αυτός δεν είναι άλλος από το να προσθέσετε σπανάκι και φέτα.

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν είναι τυχαίος, καθώς δίνει στα αυγά μία μεσογειακή πινελιά και περισσότερη γεύση, ενώ παράλληλα αυξάνει την περιεκτικότητα του πρωινού σας σε πρωτεΐνη, δημιουργώντας ένα θρεπτικό, γρήγορο και εύκολο γεύμα.

Πόση πρωτεΐνη παρέχει το συγκεκριμένο γεύμα;

Σύμφωνα με τις διατροφικές ενδείξεις και το foodrepublic.com, ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ ένα φλιτζάνι φέτα περιέχει 21 γραμμάρια αυτής στον οργανισμό.

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Μία μερίδα με δύο αυγά και περίπου 28 γραμμάρια φέτας μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό 16 γραμμάρια πρωτεΐνης. Παράλληλα, εάν προσθέσετε περίπου 85 γραμμάρια σπανακιού, η πρόσληψη αυτής αυξάνεται κατά 2,5 γραμμάρια ανά μερίδα.

Πολύ γρήγορα λοιπόν, με δύο απλές και καθημερινές προσθήκες, το γεύμα σας μπορεί να φτάσει συνολικά από και τα 19 γραμμάρια πρωτεΐνης, προσθέτοντας γεύση στο πρωινό σας.

Το σπανάκι, μάλιστα, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ενώ η φέτα ξεχωρίζει για το ασβέστιο που παρέχει και την χαρακτηριστική της γεύση, που είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μεσογειακή διατροφή.

Πώς να ετοιμάσετε το γεύμα σας με αυγά, φέτα και σπανάκι

Ο συνδυασμός του αυγού με τη φέτα και το σπανάκι, αποτελεί απλώς τη βάση, την οποία στη συνέχεια μπορείτε να εμπλουτίσετε με προϊόντα της αρεσκείας σας και λαχανικά που έχετε στο ντουλάπι της κουζίνας.

Προσθέστε κρεμμύδι και αφού το σοτάρετε ρίξτε στο τηγάνι σας λίγη τριμμένη ντομάτα για περισσότερη γεύση.

Στη συνταγή σας, επιλέξτε ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, που προσφέρει γεύση και θρεπτικά συστατικά.

Το γεύμα σας, ταιριάζει άψογα με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, που μπορεί να προσθέσει στο πρωινό σας ακόμη 17 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Το βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου πρωινού έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα γευστικό και θρεπτικό, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη ποσότητα πρωτεΐνης.

Δύο αυγά, σπανάκι και φέτα, είναι αρκετά για να δημιουργήσετε το γεύμα σας, ενώ μπορείτε να το εμπλουτίσετε και με υλικά της αρεσκείας σας που προσφέρουν τόσο γεύση, όσο και θρεπτικά συστατικά.