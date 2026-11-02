Έξι τροφές που περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη από ένα αυγό και είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, που αξίζει να εντάξετε στο πρόγραμμα της διατροφής σας.

Τα αυγά αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα τρόφιμα που μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε όλα τα γεύματα της ημέρας και είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ένα από τα σημαντικότερα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός.

Ένα μεγάλο βραστό αυγό, σύμφωνα με το health.com, περιέχει περίπου 6,3 γραμμάρια πρωτεΐνης, ωστόσο, δεν περιέχει καθόλου φυτικές ίνες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για μία ισορροπημένη διατροφή και την καλή λειτουργία του οργανισμού.

Οι φυτικές ίνες, άλλωστε, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου, στην υγεία της καρδιάς και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Υπάρχουν, λοιπόν, τροφές, οι οποίες συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερο κορεσμό.

Έξι τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες που αξίζει να εντάξετε στο καθημερινό πρόγραμμα της διατροφής σας

Πέρα από το αυγό, ορισμένες τροφές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά και φυτικές ίνες, δημιουργώντας τον ιδανικό συνδυασμό για τον άνθρωπο, τη διατροφή και το σώμα.

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1. Πράσινος αρακάς: Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένος αρακάς περιέχει περίπου 8,6 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8,8 γραμμάρια φυτικών ινών. Παράλληλα, είναι πλούσιος σε βιταμίνη Α, C και Κ, φυλλικό οξύ και αντιοξειδωτικές ουσίες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού και του πεπτικού συστήματος.

2. Ψητά ρεβίθια: Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά όσπρια, τα οποία μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε ένα από τα κυρίως γεύματα της ημέρας σας. Προσφέρουν 14,5 γραμμάρια πρωτεΐνης και 12,5 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα και είναι επίσης καλή πηγή μαγνησίου και ψευδάργυρου, αυξάνοντας παράλληλα τα επίπεδα κορεσμού.

3. Ενταμάμε: Τα φασόλια σόγιας που όλο κερδίζουν όλο και περισσότερο «έδαφος» στην αγορά και αποτελούν ένα θρεπτικό και υγιεινό σνακ. Ένα φλιτζάνι ενταμάμε, περιέχει, σύμφωνα με το health.com, 18,35 γραμμάρια πρωτεΐνης και 8 γραμμάρια φυτικών ινών. Παράλληλα, προσφέρουν μαγνήσιο και κάλιο, δύο σημαντικά μέταλλα που βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

4. Φακές: Πρόκειται για ένα φαγητό που μπορεί να θεωρηθεί εύκολα ένα πλήρες κυρίως γεύμα και είναι πλούσιες σε σίδηρο και φυλλικό οξύ, που είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων. Παράλληλα, ένα φλιτζάνι φακλες προσφέρει 17,9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 105,6 γραμμάρια φυτικές ίνες.

5. Λευκά φασόλια: Τα λευκά φασόλια μπορούν να αποτελέσουν το ιδανικό συνοδευτικό, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε ένα πλήρες γεύμα. Ξεχωρίζουν για τα 19,7 γραμμάρια πρωτεΐνης και για τα 19,1 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα. Παράλληλα, περιέχουν σίδηρο, μαγνήσιο, σελήνιο και φυλλικό οξύ.

6. Τεφ: Πρόκειται για ένα αρχαίο δημητριακό που αποτελεί μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική επιλογή, καθώς ένα φλιτζάνι περιέχει 9,7 γραμμάρια πρωτεΐνης και 7 γραμμάρια φυτικών ινών. Θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές ανάμεσα στα δημητριακά, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες συνταγές όπως χυλούς, σούπες και αρτοσκευάσματα.

Γίνεται κατανοητό, ότι πέρα από τα αυγά, η φύση παρέχει και άλλες εναλλακτικές έτσι ώστε να εντάξετε στο καθημερινό σας διατροφολόγιο τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και άλλα σημαντικά, θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τον οργανισμό.