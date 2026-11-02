Σηκωθείτε για 2 λεπτά κάθε μισή ώρα: Τι συνέβη στην πρωτεΐνη που χρησιμοποιούσαν οι μύες.

Η καθιστική ζωή αποτελεί το νούμερο ένα εχθρό της υγείας μας καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων προκαλώντας σημαντικά προβλήματα και στο μυικό σύστημα, μεταξύ άλλων.

Πρόσφατη μελέτη εξέτασε την επίδραση της καθιστικής ζωής στην ανάπτυξη μυών. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή έθεσε το ερώτημα εάν η καθιστική ζωή για μεγάλα χρονικά διαστήματα επιδείνωνε την ικανότητα των μυών να χρησιμοποιούν την πρωτεΐνη που χρειάζεται το σώμα και εάν τα σύντομα διαλείμματα για λίγο κίνηση θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν μόνο το πώς η καθιστική ζωή επηρεάζει το σάκχαρο στο αίμα ή την ινσουλίνη.

Αυτή η μελέτη πήγε ένα βήμα παραπέρα και έβαλε τους συμμετέχοντες να καταναλώσουν αμινοξέα που περιείχαν μια μορφή φαινυλαλανίνης. Χωρίζοντας 12 υγιεί νεαρά άτομα σε τρεις ομάδες, οι ερευνητές μπόρεσαν να καταλάβουν πόση από την πρωτεΐνη του γεύματος τους απορροφήθηκε για την κατασκευή νέων πρωτεϊνών που βοηθούν στη συντήρηση του μυικού συστήματος.

Οι συμμετέχοντες σε διαφορετικές φάσεις της έρευνας βρέθηκαν σε τρεις ξεχωριστές συνθήκες στις οποίες κατανάλωναν δύο πανομοιότυπα γεύματα πρωί και μεσημέρι: κάποιοι ήταν καθιστοί για αρκετή ώρα, άλλοι προχωρούσαν σε ασκήσεις squat όντας ακίνητοι στην καρέκλα και άλλοι περπατούσαν για δύο λεπτά πριν επιστρέψουν στη θέση τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης ήταν υψηλότερη με τα σύντομα διαλείμματα για περπάτημα. Μάλιστα, το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο στο περπάτημα (48% υψηλότερη απορρόφηση) από ότι στις ασκήσεις squat (29% υψηλότερη απορρόφηση). Τα αμινοξέα στο αίμα ήταν τα ίδια σε όλες τις συνθήκες, αλλά η δραστηριότητα επέτρεπε στους μύες να τα απορροφούν πιο αποτελεσματικά. Φαίνεται λοιπον ότι η πολύ σύντομη, και εύκολη κίνηση στο σώμα μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην απορρόφηση των ιχνοστοιχείων που χρειάζονται οι μύες για την καλή λειτουργία τους.

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Λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχόντων, η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη αρχή, αλλά χρειάζονται πρόσθετες μελέτες για να εξαχθεί ένα τελικό και ασφαλές συμπέρασμα.

Πηγή: AOL