Οι δύο ασκήσεις ενεργοποιούν διαφορετικά τους μυς και εξυπηρετούν ξεχωριστούς στόχους.

Η ενδυνάμωση του κορμού αποτελεί βασικό στοιχείο της φυσικής κατάστασης, καθώς δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση της κοιλιάς, αλλά και τη στάση του σώματος, την ισορροπία και την καθημερινή κινητικότητα.

Δύο από τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις είναι η σανίδα (plank) και οι κλασικοί κοιλιακοί (crunches). Ποια, όμως, προσφέρει περισσότερα οφέλη; Οι δύο ασκήσεις ενεργοποιούν διαφορετικά τους μυς και εξυπηρετούν ξεχωριστούς στόχους. Η επιλογή εξαρτάται από το αν κάποιος επιδιώκει συνολική σταθερότητα ή πιο στοχευμένη ενδυνάμωση των κοιλιακών.

Plank: Η άσκηση που ενεργοποιεί περισσότερους μυς

Η σανίδα είναι μια στατική άσκηση, κατά την οποία το σώμα διατηρείται σε ευθεία γραμμή, με στήριξη στους πήχεις και στα δάχτυλα των ποδιών.

Παρότι φαίνεται απλή, απαιτεί τη συνεργασία πολλών μυϊκών ομάδων. Εκτός από τους κοιλιακούς, ενεργοποιούνται οι γλουτοί, οι ώμοι, η πλάτη και τα πόδια.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι ότι εκπαιδεύει τον κορμό να παραμένει σταθερός, υποστηρίζοντας τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή η ικανότητα είναι χρήσιμη σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, η μεταφορά αντικειμένων και η άρση βαρών.

Η τακτική εξάσκηση μπορεί επίσης να βελτιώσει τη μυϊκή αντοχή και να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της στάσης του σώματος, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με ασκήσεις για την πλάτη και τους γοφούς.

Κοιλιακοί: Πού υπερέχουν

Οι κλασικοί κοιλιακοί επικεντρώνονται περισσότερο στον ορθό κοιλιακό μυ, ο οποίος σχετίζεται με την χαρακτηριστική εμφάνιση του «six-pack».

Σε αντίθεση με τη σανίδα, περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη κάμψη του κορμού, ενισχύοντας τη δύναμη των μυών που συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση.

Πρόκειται για άσκηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι, χωρίς εξοπλισμό. Ωστόσο, χρειάζεται σωστή τεχνική, ώστε να αποφεύγεται η περιττή επιβάρυνση στον αυχένα και στη μέση.

Ποια άσκηση είναι τελικά καλύτερη;

Για τη συνολική σταθερότητα του κορμού και τον έλεγχο της στάσης, η σανίδα παρουσιάζει γενικά περισσότερα πλεονεκτήματα. Οι κοιλιακοί, από την άλλη, είναι χρήσιμοι για πιο στοχευμένη μυϊκή ενδυνάμωση.

Οι ειδικοί προτείνουν τον συνδυασμό τους, καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά.

Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν με δύο ή τρία σετ, κρατώντας τη σανίδα για 15 έως 20 δευτερόλεπτα και εκτελώντας οκτώ έως δέκα ελεγχόμενους κοιλιακούς.

Η διάρκεια και οι επαναλήψεις μπορούν να αυξάνονται σταδιακά, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι καμία από τις δύο ασκήσεις δεν εξαφανίζει από μόνη της το λίπος της κοιλιάς. Για τη μείωσή του απαιτείται συνολική προσέγγιση, με ισορροπημένη διατροφή, συστηματική άσκηση και επαρκή ύπνο.

Πηγή ndtv.com