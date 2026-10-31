Πώς επηρεάστηκε η φυσική κατάσταση των γυναικών και βιοχημικοί δείκτες αίματος;

Είναι πιθανό μία απλή γυμναστική με λάστιχα να βελτιώσει τη μυϊκή δύναμη και την καρδιακή υγεία σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας;

Η σύντομη απάντηση είναι: Ναι, καθώς μία νέα επιστημονική μελέτη έδειξε ότι ακόμη και δύο προπονήσεις την εβδομάδα μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Η προσθήκη ακόμη μίας προπόνησης εβδομαδιαίως φαίνεται να βελτιώνει ακόμη περισσότερο την συνολική εικόνα της υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το bioengineer.org, έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2026 στο European Review of Aging and Physical Activity, εξέτασε 83 γυναίκες ηλικίας 75 ετών, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και κλήθηκαν να ακολουθήσουν γι 12 εβδομάδες ένα πρόγραμμα γυμναστική μυϊκής ενδυνάμωση με λάστιχα σε χαμηλή αντίσταση.

Η πρώτη ομάδα γυμναζόταν δύο φορές την εβδομάδα, ενώ η δεύτερη τρεις.

Το πρόγραμμα γυμναστική των δύο ομάδων

Κάθε προπόνηση περιελάμβανε 12 ασκήσεις που πραγματοποιούνταν σε καθιστή θέση, με στόχο την ενδυνάμωση των μυών στα πόδια, των ώμων και του κορμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι γυναίκες πραγματοποιούσαν δύο σετ των 12 – 15 επαναλήψεων, ενώ κάθε προπόνηση ξεκινούσε με μία προθέρμανση και ολοκληρωνόταν με τις απαραίτητες διατάσεις.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, συμμετείχε εντατικά το 90% των ασκούμενων, ενώ δεν παρατηρήθηκαν τραυματισμοί ή ασθένειες κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με το bioengineer.org, μετά από 12 εβδομάδες προπόνησης που πραγματοποιούνταν με συνέπεια, και στις δύο ομάδες γυναικών παρατηρήθηκε βελτίωση στη μυϊκή δύναμη, στην ευλυγισία και στη λειτουργική φυσική κατάσταση της κάθε ασκούμενης.

Βέβαια, οι μεγαλύτερες διαφορές σημειώθηκαν στις γυναίκες που γυμνάζονταν τρεις φορές την εβδομάδα, με την έρευνα να εστιάζει τόσο στη δύναμη των γυναικών, όσο και στις βιοχημικές εξετάσεις αίματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δύναμη στη λαβή των χεριών αυξήθηκε κατά 28%, έναντι του 7% που καταγράφηκε στην ομάδα που γυμναζόταν δύο φορές την εβδομάδα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε αύξηση της HDL, της «καλής» χοληστερίνης. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που προπονούνταν τρεις φορές την εβδομάδα αύξησαν την «καλή» χοληστερόλη κατά 9%, έναντι του 1% στην ομάδα που πραγματοποιούσε τις δύο προπονήσεις.

Και στις δύο ομάδες, βέβαια, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ολικής και της «κακής» χοληστερόλης. Αντίθετα, τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας και τριγλυκεριδίων δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές.

Πόσες προπονήσεις την εβδομάδα είναι αρκετές;

Το ερώτημα που προέκυψε από την έρευνα, σχετίζεται με το πόσες προπονήσεις την εβδομάδα είναι τελικά αρκετές, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι και οι δύο συνεδρίες την εβδομάδα με λάστιχα χαμηλής αντίστασης μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στις μεγαλύτερες ηλικίες, σε σωματικό και βιοχημικό επίπεδο.

Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει ότι υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός, καθώς οι γυναίκες που γυμνάζονταν τρεις φορές την εβδομάδα εκτελούσαν συνολικά 50% περισσότερα σετ την εβδομάδα.

Έτσι, δεν μπορεί να καταστεί σαφές εάν οι βελτιώσεις στην υγεία των συμμετεχόντων οφείλεται αποκλειστικά στην αυξημένη συχνότητα ή τον μεγαλύτερο όγκο της συνολικής προπόνησης.

Το συμπέρασμα, ωστόσο, είναι ότι η συστηματική μυϊκή ενδυνάμωση μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας και της λειτουργικής ικανότητας στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Ακόμη και ένα απλό πρόγραμμα εκγύμνασης με λάστιχα μπορεί να αποτελέσει μία πρακτική επιλογή, που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε άτομου.