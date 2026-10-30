Εργαζόμενοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

Τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη, στις 14:00, με αντικείμενο την κατάσταση στην Pizza Fan και την καταβολή των δεδουλευμένων. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι της εταιρείας θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο, ενώ στη συνάντηση έχουν κληθεί εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς.

Σε σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, εργαζόμενοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, παράλληλα με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων νομικών μέσων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Ασάφιες για δεσμεύσεις λογαριασμών

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, παραμένει ασαφές τι ισχύει με τους λογαριασμούς μισθοδοσίας μετά τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών. Καθώς πλησιάζει η πληρωμή στο τέλος του μήνα, αναμένεται να φανεί εάν έχει διατηρηθεί διαθέσιμος λογαριασμός για την καταβολή των δεδουλευμένων.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν επίσης φόβους για το ενδεχόμενο ένας μελλοντικός επενδυτής, εφόσον εμφανιστεί, να επιδιώξει την πτώχευση της εταιρείας ώστε να την αναλάβει με χαμηλότερο κόστος.

Η Pizza Fan προσέφερε εργασία σε περισσότερους από 2.500 ανθρώπους και κατέβαλε ετησίως 36 εκατ. ευρώ για μισθοδοσία και 15 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρους, ενώ δεκάδες εκατομμύρια ευρώ καταβάλλονταν σε προμηθευτές.