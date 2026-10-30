...για τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» και τις ευθύνες της ΑΑΔΕ για την πολυετή καθυστέρηση στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Εντύπωση προκαλεί η «εξαφάνιση» του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή από το κάδρο των αποκαλύψεων για τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο». Κι αυτό γιατί, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, αλλά και για ενδεχόμενες διαρροές πληροφοριών από το εσωτερικό του ελεγκτικού μηχανισμού.

Ο Πιτσιλής έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ να ζητήσει στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής. Ωστόσο, άλλο η υπηρεσιακή κινητοποίηση και άλλο οι δημόσιες εξηγήσεις για το πώς λειτουργούσαν επί χρόνια τέτοια κυκλώματα χωρίς να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως.

Την ίδια ώρα, εκείνος που έχει πάρει πάνω του την επικοινωνιακή διαχείριση των αποκαλύψεων είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προβάλλει τη δουλειά του ελληνικού FBI, επισημαίνει ότι οι δύο υποθέσεις ερευνώνταν επί ενάμιση χρόνο και δηλώνει ότι όποιος δημόσιος λειτουργός προκύψει εμπλεκόμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Έτσι, διαμορφώνεται μια παράξενη εικόνα: ο υπουργός που εποπτεύει την Αστυνομία καλείται να εξηγήσει πώς αποκαλύφθηκε η φοροδιαφυγή, ενώ ο επικεφαλής της Αρχής που έχει ως βασική αποστολή την καταπολέμησή της δεν έχει δώσει ακόμη αντίστοιχες απαντήσεις για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Α.