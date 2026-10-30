Σε μηνιαία βάση, το Μπρεντ οδεύει προς κέρδη σχεδόν 14%, ενώ το αμερικανικό αργό προς άνοδο 15% και το πρώτο μηνιαίο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια από τον Απρίλιο.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 103,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,16 δολαρίων ή 1,14%, ενώ το Μπρεντ διαπραγματεύεται στα 116,03 δολάρια, ενισχυμένο κατά 1,15 δολάρια ή 1%.

Σε μηνιαία βάση, το Μπρεντ οδεύει προς κέρδη σχεδόν 14%, ενώ το αμερικανικό αργό προς άνοδο 15% και το πρώτο μηνιαίο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια από τον Απρίλιο.

Άνοδος στις τιμές με φόντο τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Την Πέμπτη, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας στο Ρας Τανούρα, το διυλιστήριο στο Ράμπιγκ και εγκατάσταση της Αράμκο στο Αμπκάικ. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο Κρουζ που εκτόξευσαν οι Χούθι προς τη δυτική περιοχή του βασιλείου.

Ο επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της χρηματιστηριακής εταιρείας Μαρκί, Σολ Κάβονικ, εκτίμησε ότι οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές ενέργειες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για διπλωματική διέξοδο, διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, καθώς η αγορά προεξοφλεί ενδεχόμενη κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι διπλωματικές κινήσεις Τραμπ και η στάση της Τεχεράνης

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επικοινώνησε με το Ιράν για να διευκολύνει την προμήθεια ιατρικού υλικού. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ότι ο Βανς απέστειλε επιστολή σε κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας, επιδιώκοντας την επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη έχει παραλάβει την επιστολή, αλλά δεν έχει απαντήσει. Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι το Ιράν ζητεί από τις ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τους όρους του.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες και τυλίχθηκαν στις φλόγες, επιχειρώντας να ακολουθήσουν μη εγκεκριμένη διαδρομή νότια των Στενών του Ορμούζ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Έξον Μόμπιλ και η Σέβρον ακύρωσαν τα σχέδια μετάβασης στελεχών τους στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή έκθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.