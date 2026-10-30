Η απερχόμενη συμπολίτευση δεξιάς-άκρας δεξιάς εξασφαλίζει 53 έδρες από τις 120 της Κνέσετ.

Η συμμαχία της δεξιάς, της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων εβραίων υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου καταλαμβάνει την πρώτη θέση μετά τις εκλογές αυτή την εβδομάδα, πάντως απέχει πολύ από το να διατηρήσει την πλειοψηφία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, επιβεβαίωσαν τα επίσημα οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων ώστε να σχηματιστεί η επόμενη κυβερνητική συμμαχία, οι οποίες αναγγέλλονται δύσκολες.

Η απερχόμενη συμπολίτευση δεξιάς-άκρας δεξιάς εξασφαλίζει 53 έδρες από τις 120 της Κνέσετ. Το Λικούντ του ισραηλινού πρωθυπουργού παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα, με 27 έδρες.

Στην άλλη πλευρά, η συμμαχία της αντιπολίτευσης υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ εξασφαλίζει από την άλλη 48 έδρες, κατά τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ισραηλινή εκλογική επιτροπή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Οι εκλογές της Τρίτης είναι οι πρώτες που διεξήχθησαν μετά την άνευ προηγουμένη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Σημαδεύτηκαν από συμμετοχή πολύ υψηλότερη της συνηθισμένης, την υψηλότερη από το 1999 (77%).

Αξιοσημείωτα, χαρακτηρίστηκαν επίσης από τη θεαματική αύξηση της ισχύος των δυο αραβικών παρατάξεων, του Ραμ και της Ενοποιημένης Λίστας, που θα καταλάβουν 19 έδρες στη νέα Βουλή κι αναδείχθηκαν κατά συνέπεια σε δυνητικούς ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι παρατάξεις αυτές μπήκαν χθες στο στόχαστρο καταγγελιών περί εκλογικής νοθείας από το πολιτικό στρατόπεδο του κ. Νετανιάχου. Αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν πως έλαβαν κεφάλαια από το εμιράτο του Κατάρ για την εξαγορά ψήφων.

Το κράτος αυτό του Κόλπου χρησιμεύει συχνά σαν μπαμπούλας στην ισραηλινή πολιτική τάξη. Η αντιπολίτευση κατά την εκστρατεία της κατηγορούσε τον κ. Νετανιάχου και το περιβάλλον του για σχέσεις με τη Ντόχα. Το εμιράτο φέρεται να είναι χρηματοδότης της Χαμάς -- φιλοξενούσε την πολιτική ηγεσία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για δεκαετίες.

Τόσο η Ντόχα, όσο και τα αραβικά κόμματα απέρριψαν τους ισχυρισμούς περί νοθείας.

Ο κ. Άιζενκοτ πρόσαψε στον κ. Νετανιάχου ότι αποπειράται να «απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα» της ψηφοφορίας.

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας κι αντικατασκοπίας, η Σιν Μπετ, ανέφερε ότι θα διενεργήσει έρευνα όσον αφορά τις υποψίες για παρατυπίες, σπεύδοντας να διαβεβαιώσει πως σκοπός της δεν είναι να «ενοχοποιήσει μια ολόκληρη κοινότητα που ψήφισε κατά τρόπο δημοκρατικό και νόμιμο».

Οι εντάσεις αυτές απειλούν να βυθίσουν το Ισραήλ σε πολιτική κρίση εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή -- στο πλαίσιο του οποίου ο κ. Νετανιάχου έχει απειλήσει να εξαπολύσει νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Παζάρια

Χωρίς να αναφερθεί ρητώς στις κατηγορίες της πρωθυπουργικής παράταξης εναντίον των αραβικών κομμάτων, η εκλογική επιτροπή χαρακτήρισε χθες «εντελώς ανυπόστατες» κάποιες «πληροφορίες» που «κυκλοφόρησαν».

Τα τελικά κι επίσημα αποτελέσματα θα επιδοθούν στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, που αναμένεται να αρχίσει τη διαδικασία διαβούλευσης με τους αρχηγούς των κομμάτων τα οποία θα αντιπροσωπευθούν στην επόμενη Κνέσετ και κατόπιν να ονομάσει εντολοδόχο πρωθυπουργό.

Η απουσία πλειοψηφίας προοιωνίζεται δύσκολες διαπραγματεύσεις, που μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης, μπορεί να χρειαστεί να οργανωθούν νέες εκλογές, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στην πολιτική ιστορία του Ισραήλ.

Ο πίνακας που προκύπτει αν μη τι άλλο αντανακλά τον διχασμό της χώρας, που βάθυνε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η βαριά σκιά της οποίας έπεσε σε αυτή τη διαδικασία.

Η ψηφοφορία εξάλλου διεξήχθη με φόντο τις εντεινόμενες διεθνείς επικρίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τη βία των εποίκων και την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη επί των ημερών της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ.

Συναντήσεις

Ο Γιαΐρ Γκολάν, ηγέτης των Δημοκρατικών (κεντροαριστερά), συναντήθηκε χθες με τον Γκάντι Άιζενκοτ. «Διακυβεύεται η διάσωση του Ισραήλ», σχολίασε μετά τη συνάντηση. Είδε επίσης τον Μανσούρ Αμπάς, ηγέτη του Ραμ, ο οποίος χαρακτηρίζεται πραγματιστής, και άλλον ηγέτη της αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ.

Από την πλευρά του το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (υπερορθόδοξοι) φέρεται να πρότεινε να υποστηρίξει τον κ. Άιζενκοτ, σύμφωνα με το ynet, την ψηφιακή έκδοση της Γεντότ Αχαρονότ. Έθεσε ωστόσο ως όρο να περάσει νόμος που θα εξαιρεί τους υπερορθόδοξους εβραίους από τη στρατιωτική θητεία.

Ωστόσο ο κ. Άιζενκοτ τόνισε προεκλογικά πως πρόθεσή του είναι να υπηρετούν και οι υπερορθόδοξοι εβραίοι στον στρατό.