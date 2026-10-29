Τι κίνδυνοι εγκυμονούνται...

Όλα δείχνουν πως το αποτέλεσμα στο Ισραήλ καθιστά ακόμα πιο εκρηκτική την κατάσταση στην περιοχή.

Η κυβερνητική αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε εξαγωγή συγκρούσεων.

Σε ποιες περιπτώσεις;

Να υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση και ο Νετανιάχου ως μεταβατικός πρωθυπουργός να θελήσει να επιτεθεί σε Ιράν ή Λίβανο προκειμένου να κερδίσει πόντους ενόψει των επόμενων εκλογών.

Να υπάρξει «Μεγάλος Συνασπισμός» με εκ περιτροπής πρωθυπουργό τον... Μπίμπι και τον Άιζεκοτ. Με δεδομένο ότι στην εξωτερική πολιτική σχεδόν ταυτίζονται είναι πολύ πιθανόν (και προκειμένου να κερδίσει πόντους ο ένας από τον άλλο) να δούμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Να δημιουργηθεί συνασπισμός του Άιζενκοτ με τους αραβόφωνους: Είναι πολύ πιθανόν Νετανιάχου και ακροδεξιοί να παίξουν ...ξύλο στο δρόμο καθώς θεωρούν ότι οι αραβόφωνες νοθεύουν το εβραϊκό έθνος.

Οι κίνδυνοι μεγάλοι...

Β.Σκ.