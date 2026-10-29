Όλα δείχνουν πως το αποτέλεσμα στο Ισραήλ καθιστά ακόμα πιο εκρηκτική την κατάσταση στην περιοχή.
Η κυβερνητική αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε εξαγωγή συγκρούσεων.
Σε ποιες περιπτώσεις;
- Να υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση και ο Νετανιάχου ως μεταβατικός πρωθυπουργός να θελήσει να επιτεθεί σε Ιράν ή Λίβανο προκειμένου να κερδίσει πόντους ενόψει των επόμενων εκλογών.
- Να υπάρξει «Μεγάλος Συνασπισμός» με εκ περιτροπής πρωθυπουργό τον... Μπίμπι και τον Άιζεκοτ. Με δεδομένο ότι στην εξωτερική πολιτική σχεδόν ταυτίζονται είναι πολύ πιθανόν (και προκειμένου να κερδίσει πόντους ο ένας από τον άλλο) να δούμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή.
- Να δημιουργηθεί συνασπισμός του Άιζενκοτ με τους αραβόφωνους: Είναι πολύ πιθανόν Νετανιάχου και ακροδεξιοί να παίξουν ...ξύλο στο δρόμο καθώς θεωρούν ότι οι αραβόφωνες νοθεύουν το εβραϊκό έθνος.
Οι κίνδυνοι μεγάλοι...
Β.Σκ.