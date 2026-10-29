Οι εκλογές στο Ισραήλ στο μικροσκόπιο πολιτικών αναλυτών.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας στο 77,7% - το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Αυτό προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στο εκλογικό αποτέλεσμα γιατί η ανθεκτικότητα του Νετανιάχου δεν καταγράφεται σε συνθήκες γενικευμένης αποχής.

Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Γκίντεον Ράχατ, μιλώντας στο Jewish Telegraphic Agency, εντοπίζει την εξήγηση της ανθεκτικότητας Νετανιάχου στην ισχυρή ταύτιση του ηγέτη με τους υποστηρικτές του. Όπως σημειώνει, ο Νετανιάχου έχει δημιουργήσει «μια προσωπική λατρεία» και έχει πείσει σημαντικό μέρος της βάσης του ότι μόνο εκείνος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Τζόναθαν Ράινχολντ αποδίδει την αντοχή του στην ικανότητά του να επικρατεί των αντιπάλων του, παρατηρώντας χαρακτηριστικά: «Απλώς καταφέρνει να ξεπερνά όλους τους άλλους στους πολιτικούς ελιγμούς».

Για τη Νέα Δημοκρατία, το αυτονόητο πολιτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην αντοχή ενός φθαρμένου πρωθυπουργού με ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και παγκόσμια κατακραυγή από το δημοκρατικό κόσμο.

Α.