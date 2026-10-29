Βροχές φέρνει ο καιρός στην Αθήνα και σήμερα.

Βροχές στην Αθήνα και πολλές περιοχές ακόμη φέρνει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 29/10. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι.

Σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα προκάλεσε χθες, Τετάρτη (28/10), η κακοκαιρία στη Μαγνησία, με το Νότιο Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Στον Πλατανιά πλημμύρισαν δρόμοι και ρέματα, ενώ η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 και οι κάτοικοι να κληθούν να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε Μηλίνα και Χόρτο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν για ώρες.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά της ΕΜΥ, τα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα υποχωρήσουν από το ερχόμενο Σάββατο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών αναμένεται να κοπάσουν, ωστόσο οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο καιρός την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Με τοπικές βροχές στα ανατολικά και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ενώ στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα τις πρώτες ώρες της ημέρας ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ειδικά στα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα τις πρώτες ώρες της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με λίγες νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 19 βαθμούς στη Θράκη και τη Μακεδονία, τους 20 στην Ήπειρο, τους 21 στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη και τους 22 βαθμούς στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας με σταδιακή εξασθένηση. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και από το απόγευμα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 21, στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 18, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.