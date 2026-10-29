Βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας την Κυριακή, φέρνοντας νέα επιδείνωση του καιρού.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες, ενώ τα επόμενα 24ωρα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν περισσότερες βροχοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σε περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει ο κόκκινος συναγερμός (Red Code) για τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και τη Μαγνησία, τη Βόρεια Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα, μάλιστα, τα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Άστατος ο καιρός την Παρασκευή - Επιστρέφουν οι βροχές το Σάββατο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Γιώργου Εμμανουήλ, το επόμενο διάστημα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, με την έντασή τους να φτάνει έως τα 7 μποφόρ, ενώ το κρύο θα παραμείνει αισθητό.

Στη συνέχεια, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

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Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από το Σάββατο αναμένεται νέα μεταβολή, καθώς βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, προκαλώντας βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Νέα κακοκαιρία την Κυριακή με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Περαιτέρω επιδείνωση αναμένεται την Κυριακή, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει την Ελλάδα από τα δυτικά. Οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές και τις βόρειες περιοχές, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Την έλευση της νέας κακοκαιρίας επισημαίνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος προειδοποιεί για αυξημένες βροχοπτώσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα, καθώς και για αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας στις αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι μέγιστες θερμοκρασίες στις αρχές του μήνα θα κυμανθούν περίπου στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας μια πιο ψυχρή περίοδο μετά τις σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

{https://x.com/KolydasT/status/2115511783343485214}