Η απαλλαγή θα αφορά το σύνολο των οφειλών προς τους πτωχευτικούς πιστωτές.

Ταχύτερη απαλλαγή από τα χρέη για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα που οδηγούνται σε πτώχευση προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή. Με τη νέα ρύθμιση, ο χρόνος απαλλαγής από τις οφειλές περιορίζεται στους 12 μήνες για όλους τους οφειλέτες, αντί των 36 μηνών που ισχύουν σήμερα για μεγάλο μέρος των περιπτώσεων, ανοίγοντας ταχύτερα τον δρόμο για οικονομική επανεκκίνηση.

Ειδικότερα, με το άρθρο 299 του πολυνομοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 192 του νόμου 4738/2020 και καταργείται η διαφοροποίηση που προβλέπει το σημερινό πτωχευτικό πλαίσιο μεταξύ οφειλετών που απαλλάσσονται από τα χρέη τους σε τρία χρόνια και εκείνων για τους οποίους ισχύει ήδη δωδεκάμηνη προθεσμία. Πλέον, η απαλλαγή θα επέρχεται ενιαία μετά την πάροδο 12 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης ή τη σχετική καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Η απαλλαγή θα αφορά το σύνολο των οφειλών προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, ανεξάρτητα από το εάν έχουν αναγγελθεί στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή από πρόσωπο με έννομο συμφέρον. Παράλληλα, θα αίρονται οι στερήσεις δικαιωμάτων που συνεπάγεται η πτώχευση, διευκολύνοντας την επαγγελματική και οικονομική επανένταξη.

Τα παραδείγματα

Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που κηρύσσεται σε πτώχευση τον Ιανουάριο του 2027 και έχει συσσωρευμένες οφειλές 100.000 ευρώ προς τράπεζες και άλλους πιστωτές θα μπορεί, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υπάρξει προσφυγή, να απαλλαγεί από τα συγκεκριμένα χρέη τον Ιανουάριο του 2028, αντί να περιμένει έως το 2030 με βάση τη γενική τριετή προθεσμία του προηγούμενου καθεστώτος. Ωστόσο, η ρύθμιση διατηρεί περιορισμούς για όσους έχουν ήδη απαλλαγεί από οφειλές στο παρελθόν. Εάν η νέα προθεσμία συμπληρώνεται πριν περάσουν πέντε χρόνια από προηγούμενη απαλλαγή, ακόμη και βάσει του νόμου Κατσέλη, η νέα απαλλαγή μετατίθεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Για παράδειγμα, εάν ένας οφειλέτης απαλλάχθηκε από χρέη τον Ιούνιο του 2024 και κηρυχθεί εκ νέου σε πτώχευση τον Ιανουάριο του 2027, δεν θα απαλλαγεί τον Ιανουάριο του 2028, αλλά τον Ιούνιο του 2029, όταν συμπληρωθούν πέντε χρόνια από την προηγούμενη απαλλαγή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία για πτωχεύσεις που έχουν ήδη κηρυχθεί ή καταχωριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, χωρίς να έχει επέλθει απαλλαγή, προβλέπεται δωδεκάμηνη προθεσμία από την έναρξη ισχύος του.