Τι ανέφερε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι εννέα συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί της Κυριακής 11/10.

O Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του παραχώρησε δηλώσεις αμέσως μετά τη μεταγωγή των συλληφθέντων στον ανακριτή κάνοντας λόγο για υπόθεση χρεών που διογκώθηκε λόγω λογιστικών λαθών.

«Είμαστε για να απολογηθούμε με τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Αυτό που έχω να σας πω είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι μιλάμε για κάποια χρέη εταιρειών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, στον ΕΦΚΑ και κάποια χρέη προς το Δημόσιο. ​Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες κάποιες εξ αυτών είχαν δραστηριότητες. Όταν αυτές οι εταιρείες έκλεισαν, το προσωπικό από λάθος λογιστικό παρέμεινε και σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες ήταν κλειστές και δεν λειτουργούσαν. Γι' αυτό και αυτό το μεγάλο ποσό προς τον ασφαλιστικό φορέα.

​Το πραγματικό ποσό που οφείλουν αυτές οι εταιρείες, στις οποίες συμμετείχε με κάποιον τρόπο ο κύριος Καμπούρης, που θα το αναφέρουμε κατά το στάδιο της ανάκρισης, δεν ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ. ​Με τις προσαυξήσεις και με το λάθος ότι το προσωπικό παρέμενε και σε άλλες εταιρείες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν λειτουργούσαν —αυτό είναι εις βάρος των εταιρειών αντιλαμβάνεστε— το ποσό αυξήθηκε σε αυτό το ποσό.

​Δεν μιλάμε για απάτη συνεπώς. Μιλάμε για χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει η υπεύθυνη ή ο υπεύθυνος να κληθεί είτε να τα ρυθμίσει είτε μέσω εξωδικαστικού είτε εν πάση περιπτώσει να καταβάλει αυτά τα χρήματα» υποστήριξε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι αποδίδεται στον Φ.Καμπούρη

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του είχαν συγκροτήσει «επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους», διαπράττοντας με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο απάτες και φοροδιαφυγή σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. « Στην εγκληματική οργάνωση προσχώρησαν σταδιακά και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία οι λοιποί κατηγορούμενοι, αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο δίκτυο, μια εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση σε αυτές ατόμων προς αποφυγή της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος και βλάπτοντας την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου», όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο όπου υπολογίζεται η ζημία του ΕΦΚΑ γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Οι εργαζόμενοι αγνούσαν τις εταιρείες από τις οποίες πληρώνονταν

«Άλλαζαν τις ονομασίες των εταιρειών στις οποίες φαινόμασταν ως υπάλληλοι … Εγώ ήξερα ως εργοδότες μου τον Φίλιππο Καμπούρη και τη γυναίκα του. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων για λογαριασμό του ΚΑΜΠΟΥΡΗ με πλήρωναν κυρίως με μετρητά και κάποιες φορές προς το τέλος της συνεργασίας μας μέσω τράπεζας, αλλά δεν ξέρω από ποιον λογαριασμό μου έστελναν τα λεφτά… Δεν είχα υπογράψει κάποιο έντυπο πρόσληψης και όταν σταμάτησα την συνεργασία μου το έτος 2025 χωρίς να μου δώσουν χαρτιά απόλυσης ενημερώθηκα ότι συνέχιζαν να με δηλώνουν στην εταιρεία παρότι με είχαν απολύσει… ». Αυτά κατήγγειλαν στους αστυνομικούς, εργαζόμενοι που εμφανίζονταν να απασχολούνται στις εταιρείες –«βιτρίνα» τις οποίες φέρονται ότι ίδρυσαν οι εμπλεκόμενοι. Επέλεγαν μάλιστα άτομα με σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα και δυσκολίες διαβίωσης για να τους χρησιμοποιούν ως «αχυρανθρώπους».

Τον περασμένο Οκτώβριο η πρώτη καταγγελία

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε, μετά την απόλυση πρώην υπαλλήλου του Φίλιππου Καμπούρη, από το 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025, η οποία κατήγγειλε πως τα χρήματα που έπαιρνε για την εργασία της «προέρχονταν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών αγνώστων σε αυτήν». Όπως ανέφερε μάλιστα είχε δηλωθεί «ως εργαζόμενη στην Εφορία, έναντι μάλιστα υπέρογκων ποσών μισθοδοσίας, από εταιρείες επίσης άγνωστες σε αυτήν» στις οποίες όταν απέστειλε εξώδικο, διαπίστωσε πως «καμία δεν λειτουργεί στη δηλωθείσα έδρα της και άπασες ήταν εικονικές».

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση οι συλληφθέντες αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος τους ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης , ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα) .

Στο «στόχαστρο» και για φοροδιαφυγή

Ωστόσο η ανακρίτρια θα διερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, αποκρύπτοντας ή δηλώνοντας ανακριβή εισοδήματα, ή ψευδή στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ.