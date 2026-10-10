Η παλαιότερη ανάρτηση της ερμηνεύτριας επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Μια παλαιότερη ανάρτηση της Άννας Βίσση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εν μέσω της διαμάχης της με τον Νίκο Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε τοποθετηθεί δημόσια πριν από περίπου δύο μήνες για μια αντίστοιχη υπόθεση, εκφράζοντας την στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά, όταν είχε προκύψει ζήτημα με την ερμηνεία τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι.

Συγκεκριμένα, στα τέλη Ιουλίου, ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος του αείμνηστου συνθέτη, είχε αποφασίσει να μην επιτρέψει την ερμηνεία του τραγουδιού «Του Γιάννη του Φονιά» σε συναυλία του Μανώλη Μητσιά, αφιερωμένη στο έργο του Νίκου Γκάτσου.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση για τον Μανώλη Μητσιά

Η Άννα Βίσση είχε επιλέξει τότε να στηρίξει δημόσια τον συνάδελφό της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή του.

Τη φωτογραφία συνόδευε η χαρακτηριστική φράση: «Ο κόσμος πάντα δικαιώνει τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους».

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Η τοποθέτησή της είχε ερμηνευτεί ως μήνυμα υπέρ του Μανώλη Μητσιά, με αφορμή την απόφαση να μην ακουστεί στη συγκεκριμένη συναυλία ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη φωνή του.

Η σύνδεση με τη διαμάχη Βίσση - Καρβέλα

Δύο μήνες αργότερα, η ίδια η Άννα Βίσση βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης με παρόμοιο αντικείμενο, αυτή τη φορά με τον Νίκο Καρβέλα.

Ο συνθέτης, μέσω της δικηγόρου του, γνωστοποίησε ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου έχει ανακαλέσει από την Αυτοδιαχείριση την εξουσία αδειοδότησης της ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των έργων του.

Σύμφωνα με την πλευρά του, στο εξής ο ίδιος θα αποφασίζει για την αδειοδότηση των τραγουδιών του σε συναυλίες και ζωντανές εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Άννας Βίσση.