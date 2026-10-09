Διαψεύδεται η φήμη για επικοινωνία της Άννας Βίσση με άλλους συνθέτες.

Νέα τροπή έχει πάρει η αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Άννας Βίσση με του Νίκου Καρβέλα, καθώς ο μουσικοσυνθέτης αναλαμβάνει πλέον τη διαχείριση των αδειών των δημιουργιών του που αφορούν τη ζωντανή μετάδοσή τους.

Η απόφασή του, δεν αφορά μόνο την Άννα Βίσση, αλλά και όλους τους καλλιτέχνες που επιθυμούν να ερμηνεύσουν τραγούδια του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά για την Βίσση, καθώς μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της συνδέεται με τις δημιουργίες του πρώην συντρόφου και συνεργάτη της.

Την ίδια ώρα, έρχονται στη δημοσιότητα όλο και περισσότερες φήμες που σχετίζονται με τα επόμενα επαγγελματικά βήματα της ερμηνεύτριας, με πολλούς να αναφέρουν ότι έχουν ήδη υπάρξει επικοινωνίες με άλλους συνθέτες.

Κάτι τέτοιο ωστόσο, διαψεύστηκε κατηγορηματικά από πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!», αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η Άννα Βίσση, μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του τραγουδιού ‘Όχι γιατί’, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, που κυκλοφόρησε πριν από περίπου έναν μήνα, διευκρινίζει ότι δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της η κυκλοφορία νέου τραγουδιού. Παράλληλα διαψεύδονται κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα και οι φήμες περί επικοινωνίας ή συνεργασίας με άλλους συνθέτες».

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