Η ανάρτηση του Τάσου Ξιαρχό για την Άννα Βίσση.

Τη δική του άποψη θέλησε να εκφράσει ο Τάσος Ξιαρχό για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Ο χορογράφος, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για την γνωστή ερμηνεύτρια φέρνοντας στο προσκήνιο τη μεγάλη συναυλία της που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο Τάσος Ξιαρχό στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Άννα Βίσση επέλεξε να συνεργαστεί και να εμπιστευτεί ξένους καλλιτέχνες, την ίδια ώρα που θα μπορούσε να στηρίξει τους Έλληνες, που όπως είπε την έχουν αναδείξει.

Ο ίδιος, δήλωσε ότι εδώ και μέρες ήθελε να κάνει το συγκεκριμένο βίντεο, ωστόσο το ανέβαλε διαρκώς. Η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, του έδωσε την αφορμή ώστε να εκφράσει δημόσια την άποψή του.

Η ανάρτηση από τον Τάσο Ξιαρχό για την Άννα Βίσση

«Θα σας πω τη γνώμη μου για την Άννα Βίσση. Κρατιόμουν πολλές μέρες να μην κάνω αυτό το βίντεο και με το που έσκασε όλο αυτό είπα θα το κάνω και κακώς που δεν το έκανα και πριν… Δεν φοβάμαι να πω τη γνώμη μου, πόσω μάλλον που αφορά και τη δουλειά μου…», ανέφερε αρχικά στο σχετικό βίντεο.

Ο Τάσος Ξιαρχό, κατά τη διάρκεια του βίντεο θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με την επιλογή της ερμηνεύτριας να στηθεί η μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ.

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«Όταν λοιπόν ένας καλλιτέχνης είναι καταξιωμένος σε μια χώρα, από τους ανθρώπους της χώρας, δηλαδή από εμάς… Έχουμε γεμίσει τα μαγαζιά της, έχουμε ακούσει τα τραγούδια της, την έχουμε αποθεώσει… αλλά κάποια στιγμή οι άνθρωποι φτάνουν στην απληστία, στην αμαρτία, στην υπερβολή, πόσω μάλλον μια καλλιτέχνιδα σαν την Άννα Βίσση, που πάντα είχε τις υπερβολές της, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και καλλιτεχνικές… Μας έχει δώσει πολύ όμορφες στιγμές, όμως όταν υποτιμάς έτσι έναν λαό και προσλαμβάνεις μόνο ανθρώπους του εξωτερικού... Υποτιμώντας εμάς που την κάναμε, όχι γιατί της το χρωστάγαμε… Η υπερβολή και η απληστία σε φτάνουν σε σημεία που υπάρχει Θεία Δίκη. Και ένα ολόκληρο συνεργείο ανθρώπων που θα μπορούσε να αποτελείται από Έλληνες - τόσους ταλαντούχους έχουμε, τόσες επιτυχίες κάνουν σε αυτή τη χώρα, χορογράφους - όλη η παραγωγή και όλα τα εκατομμύρια μοιράστηκαν στο εξωτερικό και πέρυσι και φέτος»

«Και δεν υποστηρίζεις αυτόν τον λαό… Αυτή η συναυλία ξέρετε γιατί δεν έγινε viral όπως η περσινή και η προπέρσινη; Γιατί αποσκοπούσε στο να αποδείξει, μάλλον στον εαυτό της πιο πολύ, ότι τα κατάφερε μετά από κάποια χρόνια που έκανε το off της, γιατί και αυτή έχει χρεοκοπήσει, έχει πουλήσει τις τσάντες και τα σπίτια της για να φύγει από το χρέος του παρελθόντος. Κι εμείς το έχουμε περάσει και θα το ξαναπεράσουμε και σε όλους συμβαίνει. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο που έρχονται εκατομμύρια στα χέρια σου και θες να κάνεις μια υπερβολή αχρείαστη και να δείξεις ότι εγώ κάνω βιντεοκλίπ μόνο με ξένους… Έχουμε μία μανία οι Έλληνες με τους ξένους, ότι ‘α αυτός πήγε στο εξωτερικό, θα είναι καλός’… δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Δεν το έχουμε ανάγκη και το έχουμε αποδείξει».

{https://www.tiktok.com/@tasosxiarcho/video/7694415232210439446}

Σε αυτό το σημείο, ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε: «Παίρνει τους ξένους και τους πληρώνεις αδρά και φτιάχνεις ένα σόου μασονικό. Και μασονία να μην υπάρχει… υπάρχει η αρνητική ενέργεια, η διάθεση του σκότους, να κατακτήσω όλο τον κόσμο, να γεμίσω το ΟΑΚΑ… Δεν έχεις ανάγκη να γεμίσεις το ΟΑΚΑ. Δεν έχεις ανάγκη να γεμίσεις το ΟΑΚΑ για να αποδείξεις στον Καρβέλα ή να αποδείξεις στον εαυτό σου… Και έτσι λοιπόν, η Θεία Δίκη είναι εκεί. Καταλήγεις από δύο συναυλίες να τριτώσει και να βγει μπλεγμένη και χρεωμένη. Αντί να κάνει μία συναυλία να τη χαρεί είναι στο επίκεντρο το backstage της συναυλίας. Όταν κάτι δεν γίνεται με αγάπη και όρεξη για ζωή… Όταν κάνεις πράγματα για να αποδείξεις ότι αξίζεις και να θολώσεις… δεν διαρκεί πολύ, έχει αντίκτυπο στη ζωή σου… Η υπερβολή όσο απότομα γίνεται, τόσο απότομα σε χτυπάει…».

«Δεν έχει ομάδα; Δεν έχει ομάδα να της πει ‘Ρε Άννα, γιατί να βάλεις τον εαυτό σου μικρό και να της μιλάς’, είναι άβολο. Δεύτερον, έφερες από το εξωτερικό άνθρωπος και προσπαθείς αντιγράψεις συναυλίες… Χορευτές οι οποίοι ήταν ασυγχρόνιστοι, με τρελά λεφτά, μιλάμε για χιλιάρικα. Πριν δύο χρόνια οι χορευτές έπαιρναν 200 και 300 ευρώ για όλη τη συναυλία και τώρα έδινε δύο και τρία χιλιάρικα… Είναι αμαρτία να έχουμε τόσους Έλληνες χορευτές που πηγαίνουν στο εξωτερικό και θριαμβεύουν και εσύ φέρνεις από το εξωτερικό για να θριαμβεύσεις στο μυαλό και την καρδιά σου… Δεν ήμουν ποτέ φαν, μ’ αρέσουν τα τραγούδια της…».

Κλείνοντας, ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε: «Ήταν η τρίτη συναυλία που έκλεισε την αυλαία, ο Καρβέλας πήρε τα δικαιώματα στα πάντα, και ένας άνθρωπος που καλώς ή κακώς της έφτιαξε την καριέρα της, ό,τι και να είναι αυτή, ό,τι και να έχει καταφέρει… Το μυαλό ήταν ο Καρβέλα και η Μούσα του ήταν η Βίσση. Η μούσα δεν εκτίμησε αυτό που φτιάχτηκε…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm05gliz9h69?integrationId=40599y14juihe6ly}