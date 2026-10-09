Ο Νίκος Καρβέλας έχει ανακαλέσει την εξουσία διαχείρισης της δημόσιας εκτέλεσης των έργων του με ζωντανή ερμηνεία και πλέον αποφασίζει εκείνος για την άδειά τους.

Τη θέση της Άννας Βίσση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τον Νίκο Καρβέλα για τα τραγούδια και τα πνευματικά δικαιώματα ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική απόφαση που να της απαγορεύει να ερμηνεύει τραγούδια τα οποία έχουν συνδεθεί με την καλλιτεχνική της πορεία.

Ο κ. Δημητρακόπουλος, τοποθετούμενος για την αντιπαράθεση που έχει λάβει δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, υπογράμμισε τη σημασία των συγκεκριμένων τραγουδιών για το κοινό στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι η πλευρά της Άννας Βίσση δεν επιθυμεί να συνεχίσει την αντιπαράθεση μέσω των μέσων ενημέρωσης.

«Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση της Άννας Βίσση να μη συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας επισήμανε ότι η αποχή από περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις αποτελεί συνειδητή επιλογή της ίδιας της Άννας Βίσση, την οποία υποστηρίζει και ο ίδιος.

«Αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων», σημείωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διαμάχη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες έχει ενταθεί, με αφορμή και τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η κόντρα για τα τραγούδια και τα πνευματικά δικαιώματα

Η ένταση μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα συνδέεται με το ζήτημα της ερμηνείας των τραγουδιών που έχει γράψει ο συνθέτης και στιχουργός, καθώς και με τα δικαιώματα που αφορούν τη χρήση τους.

Ο Νίκος Καρβέλας, μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις και ανακοίνωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του, έθεσε ζητήματα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργιών του και τους όρους χρήσης τους, προκαλώντας νέες συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο ερμηνείας τους από την Άννα Βίσση.

Από την πλευρά της τραγουδίστριας, πάντως, έχει διατυπωθεί η θέση ότι δεν υφίσταται οφειλή προς τον Νίκο Καρβέλα.

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, η πλευρά της Άννας Βίσση αναδεικνύει και τη συμβολή της ερμηνεύτριας στην απήχηση των τραγουδιών, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία και η ερμηνεία της προσέδωσαν μοναδική υπεραξία στο έργο του δημιουργού.

Η ανακοίνωση:

«Όσα -για πρώτη και τελευταία φορά- η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας.

Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως "συγγενικό δικαίωμα".

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων».