Η Μπούλοκ επένδυσε επί σειρά ετών στην ανακαίνιση της αγροικίας, στις υποδομές και στην ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Η Σάντρα Μπούλοκ μετέτρεψε μια μεγάλη έκταση στην Καλιφόρνια σε ιδιωτικό καταφύγιο με βιολογική φάρμα αβοκάντο, συνδυάζοντας την εξοχική ζωή με την αγροτική παραγωγή. Η διάσημη ηθοποιός αγόρασε το 2007 ένα ράντσο περίπου 368 στρεμμάτων, στο Βάλεϊ Σέντερ, βορειοανατολικά του Σαν Ντιέγκο, έναντι 2,725 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2024, η ιδιοκτησία πωλήθηκε για 5,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Mansion Global και Architectural Digest.

Η ανακαίνιση της αγροικίας και η βιολογική καλλιέργεια

Το ακίνητο βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή με λόφους, βελανιδιές και καλλιέργειες αβοκάντο. Για την Μπούλοκ, αποτέλεσε ένα ήσυχο καταφύγιο μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Λος Άντζελες, όπου μπορούσε να περνά χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους της.

Στο κέντρο της έκτασης βρίσκεται μια ισπανικού στιλ πλινθόκτιστη αγροικία, η οποία κατασκευάστηκε το 1976. Όταν η ηθοποιός απέκτησε την ιδιοκτησία, το σπίτι και τα βοηθητικά κτίσματα χρειάζονταν σημαντικές εργασίες ανακαίνισης. Η ίδια προχώρησε στην αναβάθμιση της κατοικίας, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα της, με τους χοντρούς τοίχους και τα εμφανή δοκάρια, ενώ εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις και τους εσωτερικούς χώρους.

Στο ακίνητο προστέθηκαν επίσης ένας ξενώνας, ένας αχυρώνας και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν τόσο την καθημερινή διαβίωση όσο και τις αγροτικές εργασίες.

Μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της ήταν η δημιουργία βιολογικής φάρμας με περίπου 1.200 δέντρα αβοκάντο. Η έκταση διαθέτει σύστημα άρδευσης και τις απαραίτητες υποδομές για την καλλιέργεια των αβοκάντο.

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Η πώληση έναντι 5,6 εκατ. δολαρίων

Η Μπούλοκ επένδυσε επί σειρά ετών στην ανακαίνιση της αγροικίας, στις υποδομές και στην ανάπτυξη της καλλιέργειας. Έτσι, το ράντσο μετατράπηκε σε μια ιδιοκτησία που συνδύαζε την ιδιωτικότητα, την εξοχική κατοικία και την αγροτική δραστηριότητα.

Το 2024, το ακίνητο πωλήθηκε έναντι 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 2,875 εκατομμύρια δολάρια πάνω από την αρχική τιμή αγοράς. Ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν αποτελεί καθαρό κέρδος, καθώς δεν συνυπολογίζονται τα έξοδα ανακαινίσεων, λειτουργίας της φάρμας και συντήρησης.

Η ιδιοκτησία στο Βάλεϊ Σέντερ δεν ήταν η κύρια κατοικία της ηθοποιού, αλλά ένας χώρος ξεκούρασης και επαφής με τη φύση. Με την πώλησή της ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο σχεδόν δύο δεκαετιών, ενώ οι καλλιέργειες αβοκάντο αναμένεται να συνεχιστούν υπό τη νέα ιδιοκτησία.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com