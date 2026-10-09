Το ζήτημα αφορά εκατομμύρια πολίτες, καθώς το 50% του πληθυσμού της χώρας διαμένουν σε πολυκατοικίες.

Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των πολυκατοικιών προωθούνται μέσω της δημιουργίας νέου Κώδικα Ιδιοκτησίας, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοίκων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα απλήρωτα κοινόχρηστα, οι ανακαινίσεις, οι θέσεις στάθμευσης και η χρήση κοινόχρηστων χώρων.

Το ζήτημα αφορά εκατομμύρια πολίτες, καθώς το 50% του πληθυσμού της χώρας διαμένουν σε πολυκατοικίες. Οι διαφωνίες για οικονομικές υποχρεώσεις, εργασίες και δικαιώματα χρήσης συχνά εξελίσσονται σε δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας για τις πολυκατοικίες

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συγκροτήσει 13μελή επιστημονική ομάδα εργασίας για τη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας περί συνιδιοκτησίας, οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για εργασίες, δαπάνες και αλλαγές στους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Παράλληλα, μελετώνται ευέλικτες διαδικασίες διαχωρισμού ή συνένωσης ιδιοκτησιών, με στόχο την ψήφιση του νέου νόμου έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Απλήρωτα κοινόχρηστα και οφειλές

Η μη καταβολή κοινοχρήστων παραμένει βασική αιτία συγκρούσεων. Το πρόβλημα εντείνεται από περιπτώσεις ιδιοκτητών που διατηρούν κλειστά διαμερίσματα, συσσωρεύουν οφειλές και στη συνέχεια πωλούν τα ακίνητα, αφήνοντας οικονομικές εκκρεμότητες.

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Οι διαχειριστές μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά τα οφειλόμενα ποσά, ακόμη και μέσω διαταγής πληρωμής, ενώ οι απαιτήσεις για απλήρωτα κοινόχρηστα υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

Αντίστοιχα, οι ανακαινίσεις δημιουργούν προστριβές όταν επηρεάζουν κοινόχρηστα τμήματα, την πρόσοψη ή τη στατικότητα του κτιρίου.

Συχνές συγκρούσεις προκαλεί η αυθαίρετη χρήση της ταράτσας, καθώς η αποκλειστική χρήση δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα δόμησης.

Τι ισχύει για πιλοτές, μπαλκόνια και κοινόχρηστους χώρους

Στις πιλοτές, η στάθμευση επιτρέπεται μόνο όταν προβλέπεται νόμιμα, ενώ η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων μπορεί να οδηγήσει σε αντιδικίες.

Προβλήματα δημιουργούνται επίσης από το αυθαίρετο κλείσιμο μπαλκονιών, την τοποθέτηση περγκολών και στεγάστρων, αλλά και τις αλλαγές στο χρώμα της πρόσοψης ή στις τέντες.