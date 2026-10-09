Η Κομισιόν πιέζει τη Γαλλία για ουσιαστική μείωση του ελλείμματος, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αυξάνει το κόστος δανεισμού και εντείνει τις ανησυχίες για τις υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Αυστηρό μήνυμα προς τη Γαλλία για την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την κατάρτιση αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2027, με ουσιαστική μείωση του ελλείμματος. Η έντονη άνοδος των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων και η αύξηση του κόστους δανεισμού προκαλούν ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερους τίτλους, με τη Γερμανία να αναδεικνύεται σε βασικό καταφύγιο.

Στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Λουξεμβούργο βρέθηκαν οι δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Γαλλία, αλλά και ο κίνδυνος μετάδοσης της αναταραχής σε άλλες υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις προειδοποίησε ότι οι αγορές διαφοροποιούν πλέον περισσότερο τις χώρες ανάλογα με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, γεγονός που αποτυπώνεται στη διεύρυνση των διαφορών αποδόσεων μεταξύ των κρατικών ομολόγων.

Όπως υπογράμμισε, η κατάρτιση ενός υγιούς και αξιόπιστου προϋπολογισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Δημοσιονομικές πιέσεις και πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να υπερβεί φέτος τον στόχο του 5%, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 δυσκολεύει την εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

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Παράλληλα, το Παρίσι σχεδιάζει εκδόσεις κρατικών ομολόγων ύψους 340 δισ. ευρώ το 2027, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη διατήρησης της εμπιστοσύνης των αγορών.

Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Την ίδια ώρα, η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών δεκαετών ομολόγων πλησίασε τις 160 μονάδες βάσης, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2012.

Πιερρακάκης: «Σε εγρήγορση, αλλά όχι θορυβημένοι»

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επιχείρησε να περιορίσει τις ανησυχίες, επισημαίνοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών παραμένουν «σε εγρήγορση, αλλά όχι θορυβημένοι».

Παράλληλα, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη δέσμευση της Γαλλίας για υγιή δημόσια οικονομικά, υπογραμμίζοντας ότι η διαφοροποίηση των αποδόσεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα κατακερματισμό της αγοράς.

Ωστόσο, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν προειδοποίησε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη Γαλλία, ενώ ο Βέλγος ομόλογός του Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ επισήμανε ότι οι αγορές παρακολουθούν στενά τις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος.

Οι επενδυτές στρέφονται στα γερμανικά ομόλογα

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα οδηγεί τους επενδυτές σε μαζικές τοποθετήσεις σε γερμανικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο.

Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς υποχώρησε κατά 17 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που η αντίστοιχη γαλλική αυξήθηκε κατά 13 μονάδες.

Πιέσεις καταγράφονται και στην Ιταλία, όπου η διαφορά απόδοσης έναντι των γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε στις 130 μονάδες βάσης, από 80 έναν μήνα νωρίτερα.

Ανοδικά κινήθηκε και η διαφορά απόδοσης των ελληνικών ομολόγων, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Αντίθετα, η Ισπανία εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της να διαμορφώνεται 75 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την αντίστοιχη γαλλική.

Προειδοποίηση για αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με ανάλυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί περίπου κατά μία ποσοστιαία μονάδα την τελευταία διετία, επιβαρύνοντας το κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους.

Ο Μηχανισμός προειδοποιεί ότι, εάν δεν αλλάξει η δημοσιονομική πολιτική, το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης θα μπορούσε να φτάσει στο 109% του ΑΕΠ έως το 2035.

Τέλος, η νέα ενεργειακή κρίση περιπλέκει την κατάσταση, καθώς Ελλάδα και Ιταλία ζητούν πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για μέτρα στήριξης. Η συζήτηση μεταφέρεται στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, με την Κομισιόν να προειδοποιεί ότι οι δυνατότητες νέων εξαιρέσεων από τους δημοσιονομικούς κανόνες δεν είναι απεριόριστες.