Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούσαν κατά 72 σεντς ή 0,7%, στα 103,53 δολάρια το βαρέλι.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διπλωματικές επαφές ΗΠΑ και Ιράν και τις διαταραχές στην αμερικανική παραγωγή λόγω του τυφώνα Ισαΐας στον Κόλπο του Μεξικού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούσαν κατά 72 σεντς ή 0,7%, στα 103,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό Δυτικού Τέξας κατέγραφε απώλειες 52 σεντς ή 0,6%, στα 90,97 δολάρια.

Εβδομαδιαία άνοδος

Παρά τη σημερινή πτώση, το Μπρεντ οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο, έχοντας ενισχυθεί κατά 4% την Πέμπτη, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, το αμερικανικό αργό αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα με οριακές απώλειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές συζητήσεις» με την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι δεν σχεδιάζεται στρατιωτική επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στενά Ορμούζ

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

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Η Ουάσιγκτον συνεχίζει πάντως την οικονομική πίεση, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε πρόσωπα, δίκτυα και 17 πλοία που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς πριν από τον πόλεμο εξυπηρετούσαν περίπου το 20% της διεθνούς προσφοράς πετρελαίου και καυσίμων.

Την ίδια ώρα, ο τυφώνας Ισαΐας έχει προκαλέσει αναστολή παραγωγής περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως στον Κόλπο του Μεξικού, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 62,9% της περιφερειακής παραγωγής.