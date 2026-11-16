Αυξημένη η κινητικότητα αρκούδων αυτή την περίοδο, οι συστάσεις της «Καλλιστώ».

Άλλη μία αρκούδα, η τρίτη τις τελευταίες ημέρες, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Δυτική Μακεδονία και η οργάνωση «Καλλιστώ» απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση αυτή την περίοδο.

Περίπου στις 19:00 της Κυριακής (15/11), μια αρσενική αρκούδα περίπου τριών ετών και βάρους 60-70 κιλών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στους Λαχανόκηπους Καστοριάς και σκοτώθηκε ακαριαία.

Αυτή την περίοδο, η καφέ αρκούδα είναι σε τροφικό στρες, διότι προετοιμάζεται για τον χειμέριο λήθαργο, επισημαίνει η «Καλλιστώ». Για αυτό, τα ζώα κάνουν μεγάλες μετακινήσεις προς αναζήτηση τροφής, με συνέπεια να αυξάνονται οι πιθανότητες να διασχίσουν δρόμους και άρα να προκληθεί τροχαίο.

Για αυτό τον λόγο, η οργάνωση καλεί τους οδηγούς που κινούνται στη Δυτική Μακεδονία να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, ειδικά κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες που πέφτει το σκοτάδι και η ορατότητα είναι μειωμένη.

Τι να κάνουν οι οδηγοί εάν συναντήσουν αρκούδα: Οι συστάσεις της οργάνωσης «Καλλιστώ»

Σε περίπτωση που συναντήσουν αρκούδα, η «Καλλιστώ» συνιστά στους οδηγούς να μη χρησιμοποιήσουν την κόρνα ή τη μεγάλη σκάλα φώτων, που μπορεί να πανικοβάλουν και να αποπροσανατολίσουν το ζώο.

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Ενδεικτικά, η οργάνωση συνιστά:

- Συμμόρφωση με τις προειδοποιητικές πινακίδες: Όταν διέρχεστε από σημεία με σήμανση για διέλευση άγριας ζωής, μειώστε αμέσως ταχύτητα. Τα όρια ταχύτητας σε αυτά τα τμήματα είναι κρίσιμα για να προλάβει ο οδηγός να αντιδράσει εγκαίρως.

- Οδήγηση με αυξημένη προσοχή το σούρουπο και τη νύχτα: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία η ορατότητα είναι περιορισμένη και η δραστηριότητα της άγριας πανίδας κορυφώνεται.



- Ψυχραιμία σε περίπτωση συνάντησης: Εάν αντιληφθείτε αρκούδα κοντά ή πάνω στον δρόμο, επιβραδύνετε σταδιακά χωρίς απότομους ελιγμούς, μην χρησιμοποιείτε κόρνα ή μεγάλη σκάλα φώτων (που μπορεί να πανικοβάλουν και να αποπροσανατολίσουν το ζώο) και παραμείνετε εντός του οχήματος μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια.



«Η προστασία της άγριας ζωής και η οδική ασφάλεια των πολιτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η τήρηση των κανόνων οδήγησης σε περιοχές που αποτελούν φυσικά περάσματα των ζώων αποτελεί την πιο άμεση και ουσιαστική ασπίδα προστασίας για όλους», καταλήγει η Καλλιστώ.