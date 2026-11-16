Ο γύπας, ο οποίος κατάφερε τελικά να βγει στην ακτή, ενδέχεται να είναι τραυματισμένος.

Την προσπάθεια ενός εξαντλημένου γύπα, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα, κατέγραψε κάμερα λουόμενου στην Κρήτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το Creta24 στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο. Οι λουόμενοι είδαν τον εξαντλημένο προφανώς γύπα να καταλήγει στη θάλασσα και επιχείρησαν να τον βοηθήσουν να βγουν στην ακτή. Μία δύσκολη απόπειρα καθώς ο γύπας ήταν τρομαγμένος και όταν τον πλησίαζε κάποιος αντιδρούσε, δυσκολεύοντας την προσπάθεια.

Για περίπου 15 λεπτά ο γύπας πάλευε μέσα στο νερό, μέχρι που τελικά κατάφερε να βγει στην παραλία, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Creta24, σημειώνοντας πως ενδέχεται ο γύπας να είναι τραυματισμένος.

Το περιστατικό έχει γνωστοποιηθεί στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.

{https://www.youtube.com/shorts/ctP2NyfvWVc}