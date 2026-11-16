Ραντεβού με το First Dates αυτή την εβδομάδα Δευτέρα – Τετάρτη- Πέμπτη στις 21:00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates οι γνωριμίες δεν ακολουθούν ποτέ την ίδια συνταγή! Άλλοι έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα με συγκεκριμένα κριτήρια, άλλοι για να αναζητήσουν την περιπέτεια, ενώ άλλοι δυσκολεύονται λίγο περισσότερο να αποκαλύψουν τον πραγματικό τους εαυτό. Απόψε, οι πρωταγωνιστές μας έχουν πολλά να πουν, αρκετά να ανακαλύψουν και, φυσικά, έναν κοινό στόχο: να δουν αν απέναντί τους βρίσκεται κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία.

Η Αναστασία επιστρέφει για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του έρωτα, αποφασισμένη να δοκιμάσει ξανά την τύχη της! Με υψηλές προσδοκίες και ανεβασμένη διάθεση, είναι σίγουρη πως, ό,τι κι αν συμβεί, εκείνη θα περάσει καλά. Αναζητά έναν άντρα που θα της θυμίσει πως η ζωή είναι ωραία! Ο Πέτρος είναι barman από την Κατερίνη, δηλώνει… πολυλογάς και θέλει να ζει την κάθε στιγμή με «τρέλα». Μήπως η Αναστασία είναι αυτή που θα του προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητά;

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Άλλωστε, με τόσες ιστορίες που έχει να διηγηθεί και με ένα επικοινωνιακό πινγκ πονγκ να ξεκινά από την πρώτη στιγμή της συνάντησής τους, ένα είναι σίγουρο: αυτό το ραντεβού δεν θα είναι καθόλου βαρετό!

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Ο Οζάν είναι λάτρης του φλερτ και του αρέσουν οι μελαχρινοί, ψηλοί και όμορφοι μπασκετμπολίστες. Ο Φώτης μπορεί να μην είναι μπασκετμπολίστας, καταφέρνει όμως να κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή με το στιλ του. Μετά την επεισοδιακή πρώτη του απόπειρα γνωριμίας με τη Ζεν, έρχεται η σειρά του Οζάν να τον γνωρίσει καλύτερα. Πώς θα εξελιχθεί, τελικά, το ραντεβού τους;

Ανάμεσα στη Μυτιλήνη και το Βέλγιο, ο Βαγγέλης συλλέγει εμπειρίες και γνωρίζει όμορφες γυναίκες. Δεν ανοίγεται εύκολα και σίγουρα δεν μοιράζεται τα μυστικά του με τον καθένα. Ούτε με τη Ζεν, αλλά ούτε και με τον Τάσο! Θα καταφέρει, άραγε, η γλυκύτατη Ιωάννα να τον κάνει να χαλαρώσει και να αποκαλύψει περισσότερα για τον εαυτό του; Ή μήπως το ραντεβού τους θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στο μπαούλο με τα καλά φυλαγμένα μυστικά του Βαγγέλη;

Τρία διαφορετικά ραντεβού, τρεις διαφορετικές ιστορίες και πολλές πιθανότητες για ανατροπές! Γιατί στο First Dates κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί όταν το φλερτ περνά από τη θεωρία στην πράξη!