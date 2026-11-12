Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, ο έρωτας έχει πολλούς τρόπους να χτυπήσει την πόρτα! Άλλοτε με ένα υπέροχο χαμόγελο, άλλοτε με μπόλικο πάθος και άλλοτε με αυτοπεποίθηση που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης! Απόψε, οι πρωταγωνιστές μας έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα με τις προσωπικές τους προσδοκίες και τη δική τους συνταγή για τον έρωτα. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν θα βρουν τα συστατικά που λείπουν για να πετύχει το ραντεβού!

Η Κατερίνα είναι barwoman και μπαρμπέρισσα, αλλά παρά τα πολλά ταλέντα της, στα ζητήματα του έρωτα αντιμετωπίζει δυσκολίες! Παραδέχεται ότι είναι ζηλιάρα, ενώ στην αναζήτηση του άλλου της μισού έχει αφήσει πίσω της αρκετές ραγισμένες καρδιές. Ξέρει, όμως, πολύ καλά τι θέλει: ένα ψηλό, γενναιόδωρο αγόρι, με τατουάζ και ένα τέλειο, πορσελάνινο χαμόγελο! Ο Βασίλης είναι κι αυτός barman, αλλά παράλληλα και ποδοσφαιριστής. Έχει ρομαντική ψυχή και θέλει πολύ να ερωτευτεί. Όταν δύο άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα μυστικά του bar συναντιούνται στο εστιατόριο του First Dates, πολλά μπορούν να συμβούν! Θα πετύχει το cocktail του έρωτα;

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Ο Γιώργος έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα από το Καρπενήσι και αυτοχαρακτηρίζεται γυναικάς με τα όλα του! Για εκείνον η ζωή είναι έρωτας, έρωτας και πάθος, ενώ δηλώνει ότι έχει παιχνιδιάρικη διάθεση και του αρέσει το φλερτ. Πώς θα φανεί αυτό στη δυναμική Μάρθα; Το σίγουρο είναι πως ο Γιώργος θα φύγει από το First Dates με ένα επόμενο ραντεβού κανονισμένο. Το αν θα είναι με τη Μάρθα ή με κάποια άλλη, θα το δείξει η βραδιά!

Η Τερέζα έρχεται από τη Λάρισα γεμάτη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό της και είναι βέβαιο πως αν το αγόρι που θα συναντήσει της κάνει «κλικ», δύσκολα θα της ξεφύγει! Ο Παναγιώτης, αν και κατάγεται από την Αθήνα, σπουδάζει στη Λάρισα και αναζητά έναν καλό λόγο για να εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Ένα πράγμα δεν αντέχει: την ανασφάλεια! Και για καλή του τύχη αυτή η λέξη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της Τερέζας! Ένα ραντεβού… πολλά υποσχόμενο!