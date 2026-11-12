Άλλαζαν κλεμμένα αυτοκίνητα μετά από κάθε χτύπημα σε κοσμηματοπωλείο – Η δράση των δύο αδελφών με τις βαριοπούλες

Με βαριοπούλα στα χέρια επιχείρησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στον Πειραιά δύο αδέρφια, τα οποία είχαν φτάσει στο σημείο με κλεμμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους και να τραπούν σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026. Οι δύο δράστες είχαν αρχικά αφαιρέσει όχημα από περιοχή της Δυτικής Αττικής, το οποίο εγκατέλειψαν λίγο αργότερα, έπειτα από σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια έκλεψαν δεύτερο όχημα από γειτονική περιοχή και κατευθύνθηκαν προς το κοσμηματοπωλείο. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια διάρρηξης, εγκατέλειψαν και αυτό το αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε μέρος της δράσης εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων του αρμόδιου ανακριτή, δύο αδέρφια, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7707316255933533462}

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«Έσπαγαν» τα κοσμηματοπωλεία με βαριοπούλες

Τα δύο αδέρφια κινούνταν τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αναζητώντας κοσμηματοπωλεία-στόχους. Αρχικά κατόπτευαν τα καταστήματα, προκειμένου να αξιολογήσουν τα μέτρα ασφαλείας και το περιεχόμενό τους, και στη συνέχεια επέστρεφαν για να πραγματοποιήσουν τη διάρρηξη. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, χρησιμοποιούσαν βαριά εργαλεία και βαριοπούλες για να παραβιάσουν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές εισόδους των καταστημάτων. Αφού εισέρχονταν στο εσωτερικό, αφαιρούσαν κοσμήματα.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα, τα οποία αφαιρούσαν λίγο πριν από κάθε διάρρηξη από κοντινές περιοχές. Μετά το χτύπημα τα εγκατέλειπαν, επιχειρώντας να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες δεν είχαν νόμιμα εισοδήματα, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν, ο τρόπος δράσης και ο διακριτός καταμερισμός ρόλων καταδεικνύουν την εμπειρία τους στη διάπραξη τέτοιων αδικημάτων. Μάλιστα, έχουν συλληφθεί επανειλημμένα για παρόμοιες υποθέσεις και βρίσκονταν υπό περιοριστικούς όρους.